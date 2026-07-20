Hieuthuhai check in xem trực tiếp trận chung kết Tây Ban Nha - Argentina

TPO - Hòa vào bầu không khí thể thao cuồng nhiệt của trận chung kết World Cup 2026, Hieuthuhai diện áo polo kẻ sọc xanh - trắng, quần âu trắng kết hợp kính đen. Trong suốt thời gian diễn ra hiệp một trận đấu, Hieuthuhai liên tục cập nhật hình ảnh trực tiếp tại sân thông qua Story Instagram.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra trên sân vận động MetLife tại New York lúc 2h sáng 20/7, với sức chứa hơn 80.000 người.

Dàn sao từ nhiều quốc gia trên thế giới có mặt ở trận chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Rapper Hieuthuhai cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ ở sân MetLife.

﻿﻿ ﻿ Rapper Hieuthuhai có mặt ở sân MetLife.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, nam rapper bày tỏ: "26 năm mới có lần đầu tại MetLife".

Hòa vào bầu không khí thể thao cuồng nhiệt, Hieuthuhai diện áo polo kẻ sọc xanh - trắng, quần âu trắng kết hợp kính đen. Trong suốt thời gian diễn ra hiệp một trận đấu, Hieuthuhai liên tục cập nhật hình ảnh trực tiếp tại sân thông qua Story Instagram.

Theo những hình ảnh được Hieuthuhai chia sẻ, nam rapper có vị trí ngồi khá đẹp.

Trước đó, Hieuthuhai là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong Global World Cup Series - chuỗi 11 bài phỏng vấn đặc biệt kết nối những ngôi sao bóng đá hàng đầu tham dự FIFA World Cup 2026 với các nghệ sĩ nổi bật do Billboard thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn, Hieuthuhai cho biết anh luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho giới vận động viên bởi tinh thần kỷ luật và khả năng theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài.

Theo nam rapper, điều làm nên sự khác biệt không phải những khoảnh khắc tỏa sáng, mà là quá trình duy trì sự bền bỉ, liên tục hoàn thiện bản thân và không ngừng vượt qua giới hạn mỗi ngày.

Nam rapper cho rằng đó cũng là tinh thần anh muốn mang vào con đường âm nhạc của mình, bởi cả nghệ thuật lẫn thể thao đều được xây dựng từ quá trình rèn luyện lâu dài, thay vì thành công đến trong chốc lát.

Ronaldinho, Madonna và Ronaldo trong màn trình diễn giữa giờ nghỉ trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty Images.

Trận chung kết World Cup không chỉ hấp dẫn bởi diễn biến trên sân cỏ mà còn duy trì sức nóng nhờ sự xuất hiện của dàn sao hàng đầu thế giới như hai huyền thoại bóng đá Ronaldo và Ronaldinho, Post Malone, ca sĩ Jennifer Hudson, Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira.

Trên khán đài là công chúa Sofía của Tây Ban Nha cùng loạt danh thủ Iker Casillas, Carles Puyol, Jesús Navas và Sergio Ramos, ca sĩ Ariana Grande, diễn viên Anya Taylor-Joy, Javier Bardem...