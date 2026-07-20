Nhan sắc gây kinh ngạc của Shakira

TPO - Nhan sắc trẻ trung cùng phong thái quyến rũ của Shakira trong tiết mục "Dai Dai" khiến sân khấu chung kết World Cup bùng nổ. Ngôi sao sinh năm 1977 cho khán giả toàn thế giới thấy vì sao cô được mệnh danh là Nữ hoàng World Cup.
Theo Yahoo Sport, Shakira và các nghệ sĩ khác được hưởng quyền lợi quảng bá và một khoản trợ cấp cho việc tập luyện để trình diễn giữa hai hiệp của trận chung kết. Shakira đã cam kết quyên tặng 100% tiền bản quyền từ bài hát chính thức của giải đấu cho Quỹ Giáo dục Công dân toàn cầu của FIFA .
Sau màn trình diễn bốc lửa, Shakira nhận hàng loạt lời khen trên mạng xã hội. Nhiều trang tin thể thao uy tín khẳng định Shakira vẫn là nhân vật chính của show diễn kéo dài 11 phút. Ngôi sao người Colombia vẫn giữ được phong độ ở những sân khấu thể thao đỉnh cao.
Dù chỉ kéo dài khoảng 11 phút, chương trình giữa giờ vẫn mang đến chuỗi màn trình diễn dồn dập và đa sắc màu, mang dáng dấp của một đại nhạc hội thực thụ tại sân MetLife quy mô 80.000 khán giả.