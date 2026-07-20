Nhan sắc gây kinh ngạc của Shakira

TPO - Nhan sắc trẻ trung cùng phong thái quyến rũ của Shakira trong tiết mục "Dai Dai" khiến sân khấu chung kết World Cup bùng nổ. Ngôi sao sinh năm 1977 cho khán giả toàn thế giới thấy vì sao cô được mệnh danh là Nữ hoàng World Cup.