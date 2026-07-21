Châu Tinh Trì, Thành Long tiễn biệt bố Tạ Đình Phong

TPO - Nam diễn viên huyền thoại của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) qua đời ở tuổi 89. Những ngày cuối cùng, ông lâm vào hôn mê nhưng vẫn muốn sống chờ con trai.

Trang Sina đưa tin diễn viên huyền thoại của màn ảnh Hong Kong Tạ Hiền qua đời ở tuổi 89 vào ngày 16/7, vì biến chứng viêm phổi. Trước đó một tuần ông đã lâm vào hôn mê, sức khỏe suy yếu nhưng vẫn gắng sức chờ đợi con trai Tạ Đình Phong trở về từ Trung Quốc đại lục. Theo di nguyện của nghệ sĩ quá cố, gia đình thực hiện tang lễ một cách kín đáo tại Đài hỏa táng Wo Hop Shek, Fanling, Hong Kong (Trung Quốc), không có lễ truy điệu công khai để công chúng đến tiễn biệt.

Nhiều nghệ sĩ Hong Kong, Trung Quốc và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn tới gia đình Tạ Đình Phong.

Xa Thi Mạn chia sẻ: "Chú là bậc tiền bối vô cùng đáng để chúng tôi học hỏi. Chú rất tận tâm với nghề, luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ đàn em, yêu cầu rất cao đối với bản thân nhưng lại rất hài hước, dí dỏm và vô cùng lịch thiệp. Tôi vẫn nhớ khi quay Ván bài định mệnh, tôi đùa với chú rằng làm thế nào mới có thể trở thành Vua Bịp. Ngay lập tức chú bảo tôi mang một bộ bài đến và nói sẽ dạy tôi vài chiêu. Tôi còn nhớ chú nói: 'Quan trọng nhất là phải tạo dáng cho thật ngầu!'".

Tạ Hiền tham gia bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì, là đàn anh mà Tinh Gia rất ngưỡng mộ. Khi biết tin ông qua đời, Châu Tinh Trì vốn là người không thường dùng mạng xã hội cũng gửi lời tiễn đưa Long Tứ ca với 2 câu thơ của Đỗ Phủ: "Cử trường bạch nhãn vọng thanh thiên. Hiệu như ngọc thụ lâm phong tiền" (Tạm dịch: Nâng ly lên trên đời không thấy ai là tri kỷ, chỉ thấy trời cao xanh. Trắng đẹp như cây ngọc trước làn gió). Châu Tinh Trì vừa ca ngợi phong thái ngọc thụ lâm phong của Tạ Hiền vừa thương tiếc gửi lời vĩnh biệt ông.

Thành Long cũng đăng ảnh chụp chung với Tạ Hiền khi còn trung niên sung sức với lời tiễn biệt: "Trên phim trường, tôi được nghe tin anh Tạ Hiền qua đời mà lòng đau đớn. Chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu, khi tôi vẫn còn là diễn viên đóng thế còn anh đã là ngôi sao lớn. Anh ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo khi cùng đóng phim, cùng trải qua nhiều điều, bây giờ nghĩ lại đều là kỷ niệm không bao giờ quên. Giống như Tạ Đình Phong nói, hình ảnh lịch lãm và hào hoa của anh ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta".

Những hình ảnh cuối đời của nam nghệ sĩ quá cố Tạ Hiền.

Ngoài ra, theo truyền thông Hong Kong, ngay khi biết tin ông lâm bệnh nặng, Trương Bá Chi đã sắp xếp để con trai cả Tạ Chấn Hiên (Lucas) đang du học tại Australia, trở về Hong Kong (Trung Quốc) để kịp ở bên và làm tròn chữ hiếu với ông.

Lúc sinh thời, Tạ Hiền luôn dành tình yêu thương và những lời khen cho con dâu cũ Trương Bá Chi vì đã nuôi dạy các cháu rất tốt. Mỗi dịp lễ Tết, ngọc nữ Hong Kong đều sắp xếp để các con đoàn tụ cùng ông bà, đồng thời chuẩn bị quà tặng chu đáo.

Tạ Hiền cũng nhiều lần phủ nhận việc ông ghét bỏ bạn gái hiện tại của con trai là danh ca Vương Phi. Nghệ sĩ quá cố cho biết họ không thân thiết vì không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhưng ông không có ác cảm với Vương Phi, chuyện tình cảm là vấn đề riêng của con trai.

Tạ Đình Phong từng chia sẻ cha anh là người không chịu được sự nhàn rỗi, khi rút lui khỏi màn ảnh, Tạ Hiền thường than vãn với con trai vì "không biết phải làm gì ngoài ngồi chờ cái chết". Ông luôn sẵn lòng chi tiền giúp đỡ người thân trong gia đình.

Tạ Hiền là nghệ sĩ có cá tính đặc biệt hiếm có trong giới giải trí Hoa ngữ.

Tạ Hiền từng trải qua 5 mối tình nhưng không người phụ nữ nào thể hiện sự khó chịu, bất mãn sau khi chia tay ông. Bạn gái kém 49 tuổi Coco chia sẻ nam diễn viên từng bán siêu xe để giúp cô có vốn làm ăn. Có thông tin ông đã trao cho Coco 20 triệu NDT phí chia tay để cô ổn định cuộc sống.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài lớn của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Đội bóng Thiếu Lâm, King Of Gambler (Thần bài). Vai diễn thần bài Long Tứ của ông trong bộ phim này đã trở thành kinh điển với phong cách hào hoa và kỹ năng đánh bài thượng thừa.

Năm 2019, Tạ Hiền nhận Giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đến năm 2022, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng với bộ phim Time (Phá vỡ hoàng hôn), trở thành Ảnh đế lớn tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng ở tuổi 85, vượt qua cả con trai Tạ Đình Phong cũng là ứng cử viên cùng năm.