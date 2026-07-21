60 giây ở chung kết World Cup gây sốc toàn tập

TPO - Chưa đầy một phút, hàng trăm nhân viên phủ kín mặt sân bằng tấm bạt nhiều màu, chuẩn bị cho chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử một trận chung kết World Cup. Video biến hình sân cỏ khiến nhiều người sốc.

VIDEO: 60 giây biến hình gây sốc ở World Cup.

Video ghi lại quá trình dựng sân khấu giữa giờ tại trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina ngày 19/7 đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Theo ET Now, ngay sau khi hiệp một kết thúc, đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên màn hình lớn. Hàng trăm thành viên thuộc đội ngũ tổ chức lập tức chạy vào sân, chia thành nhiều nhóm và di chuyển đến những vị trí được xác định trước.

Mỗi nhóm phụ trách một phần của tấm bạt được cuộn và bố trí dọc đường biên. Khi hiệu lệnh được đưa ra, nhân viên đồng loạt kéo vật liệu về phía trung tâm. Những mảng riêng biệt nhanh chóng nối với nhau, phủ gần như toàn bộ khu vực thi đấu.

Sân khấu giữa giờ hoành tráng ở chung kết World Cup 2026.

Chưa đầy 60 giây, mặt cỏ vừa diễn ra trận chung kết được thay bằng những dải màu hồng, xanh dương, vàng, đỏ và xanh lá. Nhìn từ trên cao, các mảng màu tạo thành hình bông hoa lớn, trên đó xuất hiện những dòng chữ viết tay mang thông điệp về tình yêu, hy vọng và sự đoàn kết.

Sau khi tấm bạt được căng phẳng, lực lượng biểu diễn tiếp tục tràn vào sân. Các vũ công, nghệ sĩ, dàn nhạc cùng những người mang quốc kỳ được đưa đến đúng vị trí trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ quá trình diễn ra theo một hệ thống đã được phân công, tập luyện và tính toán theo từng giây.

Phần sân khấu nhiều màu phục vụ chương trình FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show, màn biểu diễn giữa giờ đầu tiên được tổ chức trong lịch sử trận chung kết World Cup.

Madonna mở màn bằng ca khúc Music, xuất hiện trên chiếc xe địa hình do hai cựu danh thủ Brazil Ronaldo Nazario và Ronaldinho điều khiển. Tiếp đó, nhạc trưởng Gustavo Dudamel dẫn dắt các nghệ sĩ đến từ New York và Venezuela trong phần hòa tấu Seven Nation Army cùng ban nhạc Electric Mayhem của The Muppets.

BTS biểu diễn bản hit Dynamite, trước khi Justin Bieber xuất hiện với phiên bản tiết chế, thiên về acoustic của Everything Hallelujah. Shakira và Burna Boy trình diễn Dai Dai, ca khúc chính thức của giải đấu. Phần kết có sự góp mặt của Coldplay và dàn hợp xướng thiếu nhi PS22 đến từ Staten Island.

Khi tiết mục tiến đến phần cuối, các thành viên trên sân tạo thành chữ “LOVE”, trong đó hình ảnh Trái Đất được sử dụng thay chữ “O”. Chi tiết này nối liền thiết kế sân khấu với thông điệp tình yêu, hòa bình và giáo dục mà ban tổ chức đặt làm chủ đề xuyên suốt chương trình.

Show diễn quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám, hot chưa từng thấy ở World Cup.

Global Citizen cho biết mục tiêu của sự kiện là sử dụng âm nhạc và sức lan tỏa của World Cup để thúc đẩy khả năng tiếp cận giáo dục, thể thao cho trẻ em. Chương trình cũng gắn với Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Nhà đồng sáng lập tổ chức Hugh Evans nói thông điệp cốt lõi mà ê-kíp muốn truyền tải là sự đoàn kết và tình yêu.

Dù chương trình âm nhạc kéo dài khoảng 11 phút, toàn bộ thời gian nghỉ giữa hai hiệp lên tới khoảng 27 phút, bao gồm việc triển khai và tháo dỡ sân khấu. Đây là khoảng thời gian dài hơn đáng kể so với 15 phút nghỉ thông thường trong bóng đá, theo Reuters.

Khi tiết mục kết thúc, quy trình trên sân được thực hiện theo chiều ngược lại. Nghệ sĩ và vũ công rời vị trí, các thiết bị được đưa ra ngoài. Hàng trăm nhân viên nhanh chóng gấp và kéo từng phần bạt về đường biên. Mặt sân sau đó được kiểm tra trước khi hai đội trở lại trận đấu kịch tính nhất mùa World Cup năm nay.