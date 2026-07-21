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Cảnh sát PCCC khuyến cáo khẩn sau vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong

Nguyễn Dũng

TPO - Vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) rạng sáng 21/7 khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy trên phương tiện vận tải hành khách.

Clip: xe khách bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong vào rạng sáng 21/7.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM vừa phát đi khuyến cáo khẩn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những thảm kịch tương tự như vụ cháy xe khách giường nằm làm 7 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 21/7 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận TP Đồng Nai.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, thời gian gần đây các vụ cháy phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước diễn biến này, đơn vị đã ban hành khuyến cáo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với xe khách, xe du lịch.

Đối với doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện, lực lượng chức năng yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, khoang động cơ; không tự ý lắp thêm thiết bị điện làm tăng tải so với thiết kế; trang bị đầy đủ bình chữa cháy theo quy định đối với xe từ 10 chỗ ngồi trở lên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lái xe, phụ xe và niêm yết hướng dẫn thoát nạn rõ ràng trên phương tiện.

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Hình ảnh xe khách bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Tài xế và nhân viên phục vụ cần kiểm tra kỹ phương tiện trước mỗi chuyến đi, đặc biệt là các dấu hiệu bất thường của hệ thống điện, động cơ và nhiên liệu; không vận chuyển hàng hóa dễ cháy nổ trên xe khách. Khi chở xe máy trong khoang hành lý, phải hút cạn nhiên liệu trước khi đưa lên xe. Đồng thời, không để các vật dụng có nguy cơ cháy nổ như bật lửa, bình gas mini, sạc dự phòng… trong điều kiện nhiệt độ cao.

Cảnh sát PCCC và CNCH cũng khuyến cáo hành khách không mang theo chất dễ cháy nổ, không hút thuốc trên xe, không để hành lý chắn lối thoát hiểm và chủ động quan sát vị trí bình chữa cháy, búa phá kính, cửa thoát hiểm ngay khi lên xe để sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố.

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Trong trường hợp phát hiện khói hoặc lửa, tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, ngắt nguồn điện, mở cửa cho hành khách thoát nạn. Nếu cửa chính bị kẹt phải sử dụng cửa và búa thoát hiểm.

Sau khi rời khỏi xe, nếu đám cháy còn nhỏ có thể sử dụng bình chữa cháy để xử lý ban đầu, đồng thời gọi ngay lực lượng Cảnh sát PCCC qua số 114.

Nếu đám cháy bùng phát lớn cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, chờ lực lượng chức năng xử lý.

Nguyễn Dũng
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