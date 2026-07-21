Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tài xế trình diện, khai nhận lý do xe khách gặp nạn khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai

Nguyễn Dũng

TPO - Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa) đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện và khai nhận nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Clip xe khách bốc cháy dữ dội.

Theo báo cáo nhanh của Công an TP Đồng Nai, khoảng 22 giờ ngày 20/7, Trần Thanh Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu chở hành khách từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21/7, khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn Km1839+300 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, tài xế Hải khai do buồn ngủ nên bị mất tập trung trong chốc lát. Khi phát hiện phía trước có một xe tải đang lưu thông cùng chiều, tài xế đánh lái sang phải để tránh va chạm.

Cú đánh lái khiến xe khách lao vào hệ thống hộ lan bên đường, va chạm liên tiếp với hai dải hộ lan bảo vệ. Phần đầu của hộ lan thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe, ngay bậc lên xuống phía trước bên phụ.

1784596437855-6816683116076674003-g8141695182620877239-bcbfba6110e92b6f33fc132731e2a98b.jpg
Hình ảnh xe khách cháy trơ khung sau vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, động cơ xe bị tắt khiến hệ thống khí nén không còn hoạt động. Do chiếc xe chỉ có một cửa lên xuống chính vận hành bằng hơi nên cửa không thể mở theo cách thông thường. Cùng lúc đó, khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói và lửa, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.

Theo báo cáo ban đầu, tài xế Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói bốc lên quá nhanh khiến họ không thể tiếp tục tiếp cận để cứu những người còn mắc kẹt.

Vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 9 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản.

Sau khi cùng người dân cứu nạn, trình báo lực lượng chức năng và phối hợp xử lý tại hiện trường, tài xế Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện. Tại đây, tài xế thừa nhận bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển phương tiện dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, giám định phương tiện, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Tài xế xe khách gây tai nạn chết 7 người ra đầu thú vì buồn ngủ #xe khách #đồng nai #tai nạn #chết người #tài xế #cháy xe #đầu thú #Vụ tai nạn xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong #tài xế ra đầu thú #khai do buồn ngủ gây mất kiểm soát và cháy xe dữ dội sau tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe