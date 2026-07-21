Xuất hiện tình trạng ném 'bom bẩn' trả thù cán bộ hải quan Lào Cai

TPO - Thời gian qua, các đối tượng gian lận thương mại tại cửa khẩu Lào Cai đang có dấu hiệu ngày càng manh động. Mới đây đã xuất hiện tình trạng đối tượng cầm kéo đe doạ lực lượng chức năng; thậm chí, có tình trạng nhà của cán bộ hải quan bị ném "bom bẩn".

Video ghi nhận hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành vi chống đối, "khủng bố" tinh thần đối với lực lượng Hải quan Lào Cai.

Từ lâu, mặt trận phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại cửa khẩu Lào Cai đã trở thành một trong những "điểm nóng".

Mới đây nhất, ngày 11/7/2026, tại cửa khẩu đường bộ Quốc tế Lào Cai, một đối tượng vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ. Ngay lập tức, đối tượng này lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, rồi bất ngờ rút một vật kim loại nhọn hoắt đe dọa trực diện một cán bộ Hải quan. Rất may vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.

Đối tượng dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng khi bị giữ lại hàng hóa không hợp lệ.

Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu đã chuyển hướng sang các hành vi mang tính chất "khủng bố" tinh thần. Camera an ninh gia đình của một cán bộ hải quan đang công tác tại cửa khẩu Lào Cai đã ghi lại được những hình ảnh một đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném “bom bẩn” vào nhà.

Hành vi ném "bom bẩn" vào nhà cán bộ Hải quan Lào Cai

Trước những diễn biến có phần liều lĩnh và mất kiểm soát của các đối tượng vi phạm, ngày 13/7/2026, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai ký công văn khẩn yêu cầu lực lượng Biên phòng ngay lập tức vào cuộc để thiết lập lại trật tự.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, tại khu vực giải quyết thủ tục hải quan luồng nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai có tình trạng cư dân biên giới khi làm thủ tục khai báo hàng hóa không chấp hành sự kiểm soát của công chức hải quan, có những lời lẽ lăng mạ, hành vi côn đồ chống đối, sử dụng hung khí, vật dụng có nguy cơ sát thương đe dọa công chức, cán bộ hải quan thực hiện nhiệm vụ gây mất an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ.

Trước thực trạng trên, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đề nghị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có các hành vi mang theo hung khí, công cụ nguy hiểm hoặc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Chủ động phối hợp với Hải quan cửa khẩu Lào Cai trong việc duy trì trật tự tại khu vực làm thủ tục. Khi phát sinh tình huống phức tạp, kịp thời hỗ trợ, khống chế đối tượng vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, Ban quản lý Khu kinh tế cũng đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu tích cực tuyên truyền cho cư dân biên giới chấp hành nghiêm nội quy khu vực cửa khẩu và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời thông báo, và xử lý nghiêm các hành vi mang theo hung khí, đe dọa hoặc chống người thi hành công vụ, không để tái diễn các vụ việc.

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai cho biết, thời gian qua đã liên tục trấn áp, khởi tố nhiều đối tượng chống đối lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Riêng đối tượng mang hung khí vào luồng kiểm tra hàng hoá hôm 11/7 đã được mời lên để xác minh và xử lý.