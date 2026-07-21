Công an An Giang trao hàng chục suất quà, hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho người nghèo

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp UBND xã Tri Tôn tổ chức Lễ phát động "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động an sinh, tuyên truyền pháp luật, khám chữa bệnh miễn phí và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí khoảng 115 triệu đồng.

Ngày 21/7, Công an tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Tri Tôn tổ chức Lễ phát động "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).

Đại tá Lê Văn Quý - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy hiệu quả khi người dân tích cực cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Qua đó góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cơ sở tăng cường phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; các câu lạc bộ quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Ngay sau lễ phát động, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp đơn vị liên quan tổ chức giao lưu Thanh niên hoàn lương tiến bộ, trao 10 phần quà cho thanh niên hoàn lương; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tổ chức trải nghiệm kỹ năng làm lính cứu hỏa cho học sinh và người dân...

Đại tá Lê Văn Quý và ông Lâm Thành Sĩ, Bí thư Đảng uỷ xã Tri Tôn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 6 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức phối hợp bệnh viện khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, hỗ trợ thêm 5 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí và tặng quà cho người đến khám. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 115 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm.