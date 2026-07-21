Lai Châu thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng do mưa lũ, nhiều tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ

TPO - Theo báo cáo mới nhất, thiệt hại do mưa lũ tại Lai Châu vừa qua đã lên đến con số 550 tỷ đồng. Riêng tại Mường Than, nơi xảy ra trận lũ quét nghiêm trọng, ngoài thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản lên đến hơn 250 tỷ đồng. Hiện các cơ quan trung ương, địa phương và nhà hảo tâm đang chung tay hỗ trợ tỉnh Lai Châu và xã Mường Than khôi phục hậu quả.

Tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu vào trưa 21/6, lãnh đạo tỉnh Lai Châu báo cáo: Từ đầu năm 2026 đến ngày 19/7/2026, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra một số đợt thiên tai, gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Cụ thể, đã có 1.186 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trên 697ha cây trồng các loại bị thiệt hại; 46 cột điện, 9 trường học, điểm trường bị ảnh hưởng; 20 công trình thủy lợi, 4 công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng… ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng.

Riêng tại xã Mường Than, trận mưa lũ sáng ngày 17/7/2026 đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 8 người bị thương; khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng về nhà ở; khoảng 300 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, cột điện hư hỏng... Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 250 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; huy động 11 máy xúc cùng 40 phương tiện cơ giới để khắc phục hậu quả; tổ chức sơ tán khẩn cấp 1.686 người đến nơi an toàn; cấp phát lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng thiên tai. Hệ thống điện cơ bản đã được khôi phục phục vụ sinh hoạt của Nhân dân; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai được triển khai đồng bộ.

Hiện Chính phủ đã hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiên tai. Bước đầu, tỉnh Lai Châu hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người.

Đặc biệt, tỉnh cũng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí nơi ở mới cho 24 hộ bị mất nhà. Lãnh đạo tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai xây dựng khu tái định cư trước mắt, đồng thời xây dựng phương án bố trí khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân, sử dụng trước mắt 16 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân xã Mường Than, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu và phục hồi sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu và các Bộ ngành đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp ứng phó; khẩn trương sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm; tập trung khắc phục những thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh nhanh chóng thực hiện các biện pháp ổn định đời sống và sinh kế của người dân, đặc biệt là nơi ở trước mắt cho các hộ dân bị mất hoàn toàn nhà ở và các hộ có nhà hư hỏng, không thể khắc phục. Tỉnh cần nhanh chóng xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị thiệt hại cũng như để di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao khi mưa lũ xảy ra. Tỉnh cần thực hiện hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men,... và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu trong khoảng thời gian phù hợp để ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu chỉ đạo các xã, đặc biệt xã Mường Than và các xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai những ngày qua tiếp tục rà soát, kiên quyết di dời người dân khỏi các khu vực nguy cơ; thống kê, đánh giá đầy đủ, chính xác các tác động, thiệt hại để có biện pháp đồng bộ trong khắc phục thiệt hại về tài sản, nhà cửa, hoa màu, chăn nuôi, hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Về lâu dài, đề nghị tỉnh cần xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ về đầu tư hạ tầng, cư trú, sinh kế... để đáp ứng tốt nhất yêu cầu phòng ngừa, ứng phó và thích ứng có hiệu quả trước thiên tai (đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất) trong tình hình mới.