Quốc lộ qua xã miền núi ngập kéo dài bất thường sau mưa lớn

TPO - Gần một tháng qua kể từ trận mưa lớn cuối tháng 6, đoạn Km15+120 Quốc lộ 279, qua xã Tân Trịnh (Tuyên Quang), vẫn ngập sâu. Hơn 30 hộ dân tiếp tục sống trong cảnh đi lại khó khăn, nhiều ngôi nhà xuất hiện vết nứt, sinh hoạt bị đảo lộn.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, mưa lớn kéo dài từ ngày 29 đến 30/6 khiến đoạn Km15+120 Quốc lộ 279, khu vực Cụm công nghiệp Tân Bắc, xã Tân Trịnh bị ngập sâu. Thời điểm đỉnh ngập, mực nước có nơi gần 2 m, giao thông gần như tê liệt.

Việc ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến 31 hộ dân thôn Nặm Khẳm. Nhiều gia đình phải sống chung với nước ngập, việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất bị đảo lộn. Người dân muốn qua đoạn đường này phải thuê bè, mảng hoặc sử dụng phương tiện chuyên dụng để vận chuyển, với chi phí từ 50.000 đến 200.000 đồng mỗi lượt tùy phương tiện.

"Ốc đảo" trên Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Nậm Khẳm nhìn từ trên cao.

Gần một tháng qua, các lực lượng chức năng đã đào rãnh thoát nước và huy động máy bơm để hỗ trợ tiêu úng. Tuy nhiên, dù nhiều ngày không còn mưa lớn, mực nước vẫn rút chậm.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoạn đường bị ngập kéo dài khoảng 70 m, điểm sâu nhất khoảng 1 m. Xe máy phải đi vòng qua bờ ruộng bằng những tấm ván do người dân tự bắc hoặc được kéo qua bằng bè tự chế. Đối với ô tô gầm thấp, người dân sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển qua khu vực ngập.

Khi mới ngập, một số phương tiện cố di chuyển qua vùng ngập tạo sóng lớn, làm nước tràn vào nhà dân. Vì vậy, người dân thôn Nặm Khẳm từng đề nghị tạm dừng việc vận chuyển ô tô trong vài ngày nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống.

Ông Chảo Văn Hinh, Trưởng thôn Nặm Khẳm cho hay, toàn thôn hiện có 31 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 4 căn nhà xuất hiện tình trạng nứt mái, nứt tường, gồm gia đình ông và các hộ ông Sùng Văn Chiến, ông Làn Láo Lở, bà Phù Thị Nơi.

Ông Hinh cho biết nước ngập khiến hệ thống thoát nước và nhà vệ sinh của nhiều hộ dân không còn sử dụng được. "Tôi còn có bố mẹ ở gần nên phải đi gần 1 km sang nhà ông bà để vệ sinh. Nước ngập hơn chục ngày rồi vẫn chưa rút. Nhà tôi bắt đầu nứt trần, mái thì dột, không biết nguyên nhân từ đâu", ông Hinh nói. Theo ông Hinh, việc sống lâu trong môi trường nước bẩn khiến nhiều người trong thôn bị ghẻ chân, ho kéo dài, đau ngực; bản thân ông cũng đã hai lần bị ốm.

Nhà ông Chảo Văn Hinh bị nứt do nước ngập lâu ngày.

Gia đình ông Sùng Văn Chiến cũng là một trong những trường hợp bị ảnh hưởng nặng. Sau nhiều ngày ngâm trong nước, trần nhà liên tục xuất hiện các vết nứt, tường nhà rạn và mái bị thấm dột. "Ban đêm cả nhà không dám ngủ ngon vì chỉ sợ nhà sập. Hôm nước dâng, chỉ kịp đưa vài bao lúa lên tầng trên, còn ngô và nhiều thiết bị trong nhà đều hư hỏng. Tôi giờ cũng bị ho, tức ngực, mà toàn bộ vốn liếng đều dồn vào căn nhà này", ông Chiến chia sẻ.

Liên quan tới sự việc này, lãnh đạo UBND xã Tân Trịnh cho biết, điểm ngập nằm trên Quốc lộ 279 nên không thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Thời gian qua, xã chủ yếu hỗ trợ huy động máy bơm để giảm ngập tạm thời.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường bộ II cho rằng, tình trạng ngập úng liên quan đến hệ thống cống thoát nước khu vực Cụm công nghiệp Tân Bắc bị sập. "Đơn vị chúng tôi quản lý tuyến đường và hành lang đường bộ, không quản lý hệ thống thoát nước nên không thể trực tiếp khắc phục sự cố này", ông Thu cho biết.

Đồ đạc người dân chất tạm lên trên đống củi tránh nước ngập.

Ở góc độ khác, ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Quang Bình cho biết, theo khảo sát của đơn vị, hệ thống cống phía dưới Nhà máy gạch Tuynel trước đây có khẩu độ lớn và từng hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đầu năm nay cống bị sập, làm dòng chảy bị ách tắc và dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Quang Bình, trước mắt đơn vị đề xuất huy động thêm máy bơm công suất lớn từ các địa phương lân cận để hỗ trợ tiêu úng.

Người dân muốn đi qua đoạn đường phải thuê bè, mảng kéo qua.

Về lâu dài, đơn vị kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến cống thoát nước của Cụm công nghiệp Tân Bắc sang tuyến vỉa hè quy hoạch phía ngoài, sau đó đấu nối về suối phía sau khu công nghiệp. Theo tính toán của đơn vị, tuyến cống mới có chiều dài khoảng 1 km. Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và bố trí kinh phí, thời gian thi công dự kiến khoảng một tháng.