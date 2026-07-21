Cao tốc hơn 3.270 tỷ đồng qua Huế trước ngày hoàn tất ‘lên đời’

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km, nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng, được khởi công tháng 5/2025 để nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe. Tổng mức đầu tư ban đầu hơn 3.010 tỷ đồng, sau đó được Bộ Xây dựng điều chỉnh lên hơn 3.270 tỷ đồng nhằm bổ sung một số hạng mục như hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí điện tử không dừng và trạm dừng nghỉ. Hiện dự án đạt trên 95% khối lượng thi công. Tuyến chính được yêu cầu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 15/8/2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung và tăng cường kết nối Huế - Đà Nẵng.