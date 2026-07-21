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Cao tốc hơn 3.270 tỷ đồng qua Huế trước ngày hoàn tất ‘lên đời’

Ngọc Văn

TPO - Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng từ 2 lên 4 làn xe hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, với tổng khối lượng thi công toàn tuyến đạt trên 95%. Công trình dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến chính vào giữa tháng 8 năm nay.

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Tuyến cao tốc﻿ La Sơn - Hòa Liên dài 65 km đi qua địa phận TP. Huế và Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn cuối cùng hoàn thiện thi công, sau hơn một năm triển khai mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 3.270 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5/2025.
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Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến nay công trình﻿ đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư huy động 62 mũi thi công, gồm 12 mũi trên tuyến chính và 50 mũi cầu, cùng 76 kỹ sư, 371 công nhân, lái xe và hàng trăm thiết bị cơ giới hoạt động liên tục trên công trường.
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Công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính đã hoàn thành 100%. Đối với hệ thống đường gom, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho 8 trong số 10 hộ dân bị ảnh hưởng, phần còn lại dự kiến hoàn tất trong thời gian tới.
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Tại gói thầu xây lắp XL1 có giá trị hợp đồng﻿ khoảng 2.700 tỷ đồng, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành. Công tác đào và đắp nền đường đạt 100% kế hoạch; cấp phối đá dăm cơ bản hoàn thiện trên toàn tuyến; các hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường cũng đã hoàn thành theo khối lượng hợp đồng.
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Đối với phần cầu, toàn bộ kết cấu hạ bộ gồm cọc khoan nhồi, mố trụ và kết cấu thượng tầng của 50 cây cầu đã được thi công xong. Công tác sản xuất dầm đạt 100% kế hoạch. Các đơn vị hiện tập trung hoàn thiện lớp bê tông nhựa mặt cầu, lắp đặt khe co giãn và các hạng mục phụ trợ.
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Theo thống kê của chủ đầu tư, giá trị thực hiện toàn dự án﻿ đạt hơn 95% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết.
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Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh về tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng được triển khai chặt chẽ. Trên công trường hiện có 6 trạm thí nghiệm hiện trường, 2 trạm liên kết cùng hệ thống trạm trộn bê tông xi măng, bê tông nhựa phục vụ thi công. Nguồn vật liệu xây dựng được cung ứng ổn định, đáp ứng nhu cầu thực tế của dự án.
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Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Dự án hiện không gặp vướng mắc lớn về cơ chế hay thủ tục.
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Theo ông Hiệp, dự án hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để kịp bàn giao tuyến chính. Đối với các hạng mục bổ sung vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt, Ban QLDA sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai nhằm hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.
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Khi hoàn thành, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên mở rộng lên 4 làn xe sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của trục cao tốc Bắc - Nam qua khu vực miền Trung, tăng cường kết nối giữa TP. Huế và Đà Nẵng, đồng thời giảm áp lực giao thông và nâng cao mức độ an toàn cho người tham gia giao thông.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km, nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng, được khởi công tháng 5/2025 để nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe. Tổng mức đầu tư ban đầu hơn 3.010 tỷ đồng, sau đó được Bộ Xây dựng điều chỉnh lên hơn 3.270 tỷ đồng nhằm bổ sung một số hạng mục như hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí điện tử không dừng và trạm dừng nghỉ. Hiện dự án đạt trên 95% khối lượng thi công. Tuyến chính được yêu cầu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 15/8/2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung và tăng cường kết nối Huế - Đà Nẵng.

Ngọc Văn
#cao tốc La Sơn - Hòa Liên #mở rộng cao tốc #Huế - Đà Nẵng #dự án giao thông #cao tốc Bắc Nam #hạ tầng giao thông #Ban QLDA đường Hồ Chí Minh #lên đời #hoàn tất #ông Trần Đức Hiệp

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