Cao tốc hơn 3.270 tỷ đồng qua Huế trước ngày hoàn tất ‘lên đời’

TPO - Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng từ 2 lên 4 làn xe hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, với tổng khối lượng thi công toàn tuyến đạt trên 95%. Công trình dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến chính vào giữa tháng 8 năm nay.
Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh về tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng được triển khai chặt chẽ. Trên công trường hiện có 6 trạm thí nghiệm hiện trường, 2 trạm liên kết cùng hệ thống trạm trộn bê tông xi măng, bê tông nhựa phục vụ thi công. Nguồn vật liệu xây dựng được cung ứng ổn định, đáp ứng nhu cầu thực tế của dự án.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Dự án hiện không gặp vướng mắc lớn về cơ chế hay thủ tục.
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên mở rộng lên 4 làn xe sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của trục cao tốc Bắc - Nam qua khu vực miền Trung, tăng cường kết nối giữa TP. Huế và Đà Nẵng, đồng thời giảm áp lực giao thông và nâng cao mức độ an toàn cho người tham gia giao thông.
Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km, nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng, được khởi công tháng 5/2025 để nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe. Tổng mức đầu tư ban đầu hơn 3.010 tỷ đồng, sau đó được Bộ Xây dựng điều chỉnh lên hơn 3.270 tỷ đồng nhằm bổ sung một số hạng mục như hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí điện tử không dừng và trạm dừng nghỉ. Hiện dự án đạt trên 95% khối lượng thi công. Tuyến chính được yêu cầu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 15/8/2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung và tăng cường kết nối Huế - Đà Nẵng.