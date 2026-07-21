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Hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ xuyên rừng tìm bé trai mất tích nhiều ngày

Huỳnh Thủy

TPO - Gia đình và lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người cùng lực lượng cơ động, chó nghiệp vụ tổ chức tìm kiếm, song sau 4 ngày vẫn chưa tìm thấy bé trai mất tích.

Sáng 21/7, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết em L.V.M. (SN 2011, trú thôn 8, xã Hòa Sơn) bị thất lạc từ khoảng 17h ngày 17/7.

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Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm em L.V.M. (ảnh trái); em M. trước khi mất tích (ảnh phải).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hòa Sơn đã họp, triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm. Địa phương huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân tham gia tìm kiếm với hơn 100 người mỗi ngày.

Đến nay, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm liên tục trong 3 ngày qua. Xã cũng phối hợp với lực lượng dân quân và các trạm kiểm lâm để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng cơ động cùng chó nghiệp vụ xuống hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 21/7, em M. vẫn chưa được tìm thấy.

Theo ông Huỳnh Viết Trung, địa phương tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình em M.

Được biết, gia đình em M. có hoàn cảnh khó khăn. Em bị hạn chế về trí tuệ nên hiện đã nghỉ học.

Huỳnh Thủy
#Mất tích #Đắk Lắk #tìm kiếm #chó nghiệp vụ #bé trai #lực lượng chức năng

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