Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huy động hàng trăm người, dùng flycam tìm kiếm người đàn ông mất tích bí ẩn

Ngọc Tú

TPO - Xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An) phối hợp cùng lực lượng công an và hàng trăm người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích bí ẩn 3 ngày qua.

Video các lực lượng tìm kiếm ông Trần Văn Sị mất tích suốt 3 ngày qua.

Trưa 21/7, ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng của chính quyền xã, công an xã và người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên địa bàn xã suốt 3 ngày qua.

752658978-1738707467555552-6832937592618103699-n.jpg
Hình ảnh ông Sị được chia sẻ trên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 8h30’ sáng 19/7, ông Trần Văn Sị (SN 1978, trú xóm Hồng Liên, xã Bình Minh) đạp xe đi và thông báo với người thân mình đi bắt ốc.

Trưa cùng ngày không thấy ông Sị về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Lo sợ có điều không hay, gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền xã, công an xã Bình Minh nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

2aoboqlufvat6zsttipytmbm605n3inzmpcmawvw.jpg
2aoboqlufuqgjqxffmhb9lj9yfn3ilhhfidxzdxs.jpg
Hàng trăm người được huy động tìm kiếm ông Sị.

Suốt 3 ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm khu vực ông Sị đi qua. Tuy nhiên, vị trí này có nhiều đầm lầy, ao hồ và rừng keo nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

“Qua trích xuất camera phát hiện ông Sị có đi vào khu vực rừng keo và đầm lầy. Ba hôm nay mọi người tìm hết khu vực này nhưng vẫn chưa thấy tung tích nào của nạn nhân. Hiện xã đang cho hút cạn nước đầm lầy để tìm kiếm”, lãnh đạo xã Bình Minh nói.

Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị chức năng và người dân sử dụng máy bay không người lái (flycam) để quan sát từ trên cao, rà soát các khu vực rộng, địa hình khó tiếp cận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích ông Sị.

752509354-1858070168894395-918026962923181095-n.jpg
Sử dụng flycam để tìm kiếm nạn nhân.

Công an xã Bình Minh cũng đã phát đi thông báo tìm kiếm người. Theo thông báo, ông Sị cao khoảng 1,65m, nặng khoảng 55kg, tóc ngắn màu đen, da trắng. Khi rời nhà, ông mặc áo phông cộc tay màu đen và quần đùi màu trắng.

Công an xã Bình Minh đề nghị công an các xã, phường, đặc khu trên cả nước cùng người dân phối hợp tìm kiếm. Ai biết thông tin hoặc phát hiện ông Sị, liên hệ Công an xã Bình Minh qua số điện thoại 0988.192.115 hoặc chị Trần Thị Hiền Lương, con gái ông Sị, qua số 0358.521.158.

Ngọc Tú
#Nghệ An #mất tích #tìm kiếm #nạn nhân mất tích #tìm kiếm người mất tích #mất tích bí ẩn #tìm người #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe