Người dân vùng lũ quét Mường Than khóc nức nở khi về nhà

TPO - Đến ngày 20/7, sau 4 ngày cơn lũ dữ, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu có 6 người chết, 2 người vẫn mất tích, tổng thiệt hại vật chất ước tính hơn 190 tỷ đồng. Nhiều người dân nức nở khi trở về khi thấy nhà cửa tan hoang. Hiện tại, các lực lượng chức năng, các nhà hảo tâm đang tích cực hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống. Trong đó, việc xây dựng khu tái định cư mới cũng đã lập tức được triển khai.

Nhiều phụ nữ tại vùng tâm lũ Mường Than, Lai Châu rơi nước mắt khi chứng kiến nhà cửa hư hỏng, tài sản mất mát sau lũ quét.

Các đơn vị thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị thiệt hại nặng ở xã Mường Than.

Ngôi nhà gia đình chị Lò Thị Huyền, ở bản Noong Thăng, xã Mường Than hầu như không còn gì sau lũ quét. Toàn bộ khuôn viên, vườn tược và không gian sinh hoạt bị tàn phá nặng nề. Điều may mắn nhất với gia đình chị là người trong gia đình vẫn an toàn.

Cũng ở trong bản, hình ảnh cụ già đau xót trở về ngôi nhà chỉ còn bùn đất và đống đổ nát khiến ai chứng kiến cũng phải bật khóc. Không chỉ gia đình bà mà gia đình các người con cũng đã không còn nhà để về nữa. Những người may mắn khác đã thoát chết trong gang tấc cũng không khỏi bùi ngùi khi về mái ấm đã ngổn ngang.

Sự tàn phá của cơn lũ dữ không chỉ cướp đi tài sản của người dân mà còn lấy đi bao tính mạng con người. Nhiều người mất đi người thân chưa thể gượng dậy nổi, nhiều người vẫn lang thang mong ngóng, tìm kiếm người thân mất tích trong vô vọng giữa những đống đổ nát, bùn đất.

Hàng nghìn người thuộc các lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu đã được huy động đến để giúp người dân xã Mường Than. Để người dân vùng tâm lũ Mường Than vực dậy ổn định cuộc sống chắc phải còn lại một thời gian khá dài. Nhưng ngay lúc này một dự án đang được triển khai mở ra bước hồi sinh cho người dân vươn lên trong gian khó.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ký Quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Công trình được xây dựng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Đơn vị được giao quản lý, tổ chức thực hiện là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.

Các đơn vị triển khai dự án bố trí bố trí tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà tại Mường Than ngay sáng 20/7.

Công trình bố trí khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo khoảng 10.000 m² mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà ở cấp IV cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu gồm đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, san nền và các công trình phụ trợ theo yêu cầu thực tế.

Tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình được khởi công, triển khai từ sáng nay 20/7.