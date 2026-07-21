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Giới trẻ

Giữ hồn dân tộc, nối nhịp lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc

Thái Lâm

TPO - Lớn lên giữa bon (buôn) làng vùng biên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An Y A Rôn (SN 1992) luôn tâm niệm rằng gìn giữ văn hóa dân tộc không chỉ là bảo tồn những giá trị truyền thống, mà còn là cách gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết. Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, anh đang thổi luồng sinh khí mới vào đời sống bon làng, vun đắp “thế trận lòng dân” nơi phên dậu Tổ quốc.

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Trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An (Lâm Đồng), kiêm Bí thư Đoàn xã và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, anh Y A Rôn (thứ 2 từ trái qua) thường xuyên phối hợp cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Lao "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền và an ninh﻿ biên giới quốc gia.
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Anh đến từng hộ dân tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo, vay vốn và vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo, thanh niên có thêm cơ hội lập nghiệp, nếp sống văn minh dần hình thành và bon làng ngày càng khởi sắc.
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Nhanh nhạy ứng dụng công nghệ, Y A Rôn vừa tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng dư luận﻿, vừa tiếp nhận và nắm bắt phản ánh của nhân dân qua các nhóm mạng xã hội như Zalo hay Facebook, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền, tổ chức đoàn thể với nhân dân.
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Bên cạnh tuyên truyền, anh còn tích cực thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa﻿" và chăm lo gia đình chính sách. Trong ảnh: Anh Y A Rôn cùng thanh niên tình nguyện thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân ở thôn Đắk Xuân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
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Để huy động thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội﻿ trên địa bàn xã, anh chủ động kết nối và ký kết giao ước kết nghĩa với Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực hướng về cơ sở.
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Đặc biệt, năm 2021, anh Y A Rôn đã vận động thành lập Câu lạc bộ cồng chiêng liên bon Bu Đắk - Sar Pa với 31 thành viên, kết nối nghệ nhân truyền dạy và duy trì sinh hoạt 4-5 lần/tháng.
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Y A Rôn chia sẻ, điều anh mong không phải là tất cả người trẻ đều ở lại bon làng, mà là hy vọng dù đi đâu, làm gì, họ vẫn nhớ tiếng chiêng của dân tộc mình, nhớ cội nguồn để một ngày lại trở về và tiếp nối những giá trị văn hóa cha ông đã gìn giữ.
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Sau nhiều năm nghiên cứu, đến nay anh đã sưu tầm, ghi chép 20 bài dân ca M’nông, tạo nguồn tư liệu phục vụ công tác bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
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Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới tư duy sản xuất trong thanh niên xã biên giới Thuận An, cán bộ Đoàn cơ sở MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên xã này.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam phân hiệu tại TP.HCM, anh Y A Rôn (dân tộc M'nông) trở về quê hương, gắn bó với thanh niên và bà con bon Bu Đắk, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Ba năm sau khi trở về, anh được bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn bon Bu Đắk, rồi Phó Bí thư Đoàn xã Thuận An. Sau đó, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Thuận An, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã.

Trên cương vị mới, anh luôn năng nổ, đi đầu trong các phong trào tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội. Với những đóng góp nổi bật, anh nhiều lần được tuyên dương và là 1 trong 5 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông cũ được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.

Với anh Y A Rôn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là học từ những điều gần gũi nhất: Yêu thương con người, sống tử tế và làm việc có trách nhiệm.

“Tôi tự hào được sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng giàu bản sắc văn hóa, nơi tiếng cồng chiêng, sử thi và lễ hội đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở nhỏ. Tôi luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc: từ tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca đến không gian văn hóa cồng chiêng. Tôi và các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng liên bon Bu Đắk - Sar Pa nguyện trở thành nhịp cầu kết nối truyền thống với hiện đại, đưa vẻ đẹp văn hóa dân tộc đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài tỉnh”, anh Y A Rôn chia sẻ.

Thái Lâm
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