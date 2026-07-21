Giữ hồn dân tộc, nối nhịp lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam phân hiệu tại TP.HCM, anh Y A Rôn (dân tộc M'nông) trở về quê hương, gắn bó với thanh niên và bà con bon Bu Đắk, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Ba năm sau khi trở về, anh được bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn bon Bu Đắk, rồi Phó Bí thư Đoàn xã Thuận An. Sau đó, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Thuận An, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã.

Trên cương vị mới, anh luôn năng nổ, đi đầu trong các phong trào tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội. Với những đóng góp nổi bật, anh nhiều lần được tuyên dương và là 1 trong 5 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông cũ được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.

Với anh Y A Rôn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là học từ những điều gần gũi nhất: Yêu thương con người, sống tử tế và làm việc có trách nhiệm.

“Tôi tự hào được sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng giàu bản sắc văn hóa, nơi tiếng cồng chiêng, sử thi và lễ hội đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở nhỏ. Tôi luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc: từ tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca đến không gian văn hóa cồng chiêng. Tôi và các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng liên bon Bu Đắk - Sar Pa nguyện trở thành nhịp cầu kết nối truyền thống với hiện đại, đưa vẻ đẹp văn hóa dân tộc đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài tỉnh”, anh Y A Rôn chia sẻ.