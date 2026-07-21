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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Hoài Nam

TPO - Lễ thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm tưởng nhớ, tri ân đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Tối 20/7, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cùng Đoàn xã Việt Xuyên tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947 - 27/7/2026).

Hoạt động cũng hướng tới kỷ niệm 112 năm Ngày sinh (20/10/1914 - 20/10/2026) và 95 năm Ngày hy sinh (21/11/1931 - 21/11/2026) của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

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Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hoa, dâng hương, thắp những ngọn nến tri ân tại Nhà tưởng niệm và phần mộ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
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Trước anh linh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, các đại biểu, tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện noi theo tinh thần, khí phách của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng; thực hiện nghi thức "Tiếp lửa truyền thống", rước ngọn đuốc từ Nhà tưởng niệm về khu mộ và tổ chức lễ thắp nến tri ân, dâng hoa, dâng nến tưởng niệm.

Chương trình khép lại với màn đồng ca ca khúc Noi gương anh Lý Tự Trọng, lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà bà Trần Thị Em (thôn Tân Bình, xã Việt Xuyên) - thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Đoàn đã gửi lời thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng #Tri ân liệt sĩ #tuổi trẻ Hà Tĩnh #thắp nến tri ân #Ngã ba Đồng Lộc #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh #Uống nước nhớ nguồn

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