Nữ Đại úy Công an duy nhất được trao học bổng Chính phủ Úc

TPO - Năm 2026, Chương trình Mekong - Australia Partnership có 5 suất dành cho ứng viên Việt Nam. Chị Lê Thị Thủy Tiên trở thành một trong năm người được lựa chọn, đồng thời là nữ đại diện duy nhất của Bộ Công an tham gia Chương trình Lãnh đạo Mekong - Australia Partnership.

Tuổi thơ của chị Lê Thị Thủy Tiên gắn với mảnh đất Kỳ Nam xưa, nay thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là vùng đất nằm bên dãy Hoành Sơn với những cơn gió biển thổi qua triền núi và cuộc sống của người dân luôn mang trong mình vẻ rắn rỏi, bền bỉ đặc trưng của miền Trung.

Chị Thủy Tiên sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Mẹ là giáo viên, bố là bộ đội. Những năm tháng tuổi thơ của Tiên còn được nuôi dưỡng trong môi trường đậm tính kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 176 - Đèo Ngang.

Hình ảnh những người lính ngày đêm bám địa bàn, giữ bình yên nơi vùng sâu, vùng xa đã trở thành một phần ký ức, âm thầm bồi đắp trong cô gái trẻ khát vọng được cống hiến.

Năm 2016, sau khi giành giải Nhất học sinh giỏi cấp quốc gia, chị Tiên đạt 29,75 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia, Tiên lọt vào top 10% chỉ tiêu nữ trúng tuyển của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp, Thủy Tiên trở về công tác tại quê hương và hiện là cán bộ Tổ An ninh, Công an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Chân dung nữ Đại úy Lê Thị Thủy Tiên.

Chị Thủy Tiên biết đến Học bổng Chính phủ Australia theo Chương trình Mekong - Australia Partnership từ những chính sách hợp tác đối ngoại và chủ trương khuyến khích cán bộ, chiến sĩ học tập, trao đổi, nâng cao năng lực ở nước ngoài của Bộ Công an.

Tuy nhiên, điều thôi thúc chị nộp hồ sơ không chỉ là cơ hội được học tập tại một quốc gia có nền giáo dục phát triển. Động lực ấy được hình thành qua nhiều năm tham gia các hoạt động trao đổi sinh viên, hợp tác quốc tế và tiếp xúc với cán bộ, chuyên gia đến từ các quốc gia trong khu vực.

Trong thời gian học đại học, chị Tiên từng tham gia các hoạt động liên quan đến ASEANAPOL. Đến năm 2025, chị tiếp tục có cơ hội tham dự những chương trình hợp tác, trao đổi trong khu vực Mekong.

Những trải nghiệm ấy giúp chị nhận ra một thực tế về các vấn đề an ninh hiện đại ngày càng vượt ra ngoài phạm vi của một địa phương hay một quốc gia. Tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, các nguy cơ an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu phải tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.

Thủy Tiên cũng nhận thấy khoảng cách giữa kinh nghiệm công tác thực tiễn và nền tảng học thuật chuyên sâu của bản thân. Chị có những trải nghiệm từ địa bàn cơ sở, nhưng mong muốn được tiếp cận hệ thống lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận hiện đại trong lĩnh vực tội phạm học.

Từ nhận thức đó, việc ứng tuyển học bổng trở thành một lựa chọn có tính định hướng lâu dài. Tiên bắt đầu chuỗi ngày bận rộn, ban ngày hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ Công an cơ sở tại địa bàn trọng điểm. Khi trở về nhà, nữ đại úy lại đảm nhiệm vai trò của một người vợ, người mẹ có con nhỏ.

Thời gian dành cho việc chuẩn bị hồ sơ học bổng được chắt chiu từ những buổi trưa ngắn ngủi, những tối muộn sau khi con đã ngủ và cả những ngày nghỉ. Có những đêm, chị vừa nghiên cứu tài liệu, viết bài luận, vừa luyện cách trình bày quan điểm bằng tiếng Anh.

Các bài luận và vòng phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh đòi hỏi ứng viên phải chứng minh được mối liên hệ giữa quá trình công tác, ngành học lựa chọn, những vấn đề thực tiễn của Việt Nam và kế hoạch đóng góp sau khi hoàn thành chương trình.

Lê Thị Thủy Tiên là nữ đại diện duy nhất của Bộ Công an tham gia Chương trình Lãnh đạo Mekong - Australia Partnership.

Năm 2026, Chương trình Mekong - Australia Partnership có 5 suất dành cho ứng viên Việt Nam. Lê Thị Thủy Tiên trở thành một trong năm người được lựa chọn, đồng thời là nữ đại diện duy nhất của Bộ Công an tham gia Chương trình Lãnh đạo Mekong – Australia Partnership.

"Việc trở thành nữ đại diện duy nhất của Bộ Công an là một niềm vinh dự lớn. Nhưng hơn hết, tôi xem đây là một cơ hội để học hỏi, kết nối và chia sẻ câu chuyện của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đó còn là lời khẳng định rằng một nữ chiến sĩ Công an nhân dân, một người mẹ và một cán bộ đang công tác tại cơ sở hoàn toàn có thể tiếp tục theo đuổi tri thức, hội nhập quốc tế và chinh phục những mục tiêu lớn hơn nếu có đủ quyết tâm và sự bền bỉ", Tiên chia sẻ.

Chị Thủy Tiên cho hay, đã có lúc từng phải đối mặt với nhiều khó khăn và nghi ngờ về khả năng của chính mình nhưng rồi nhận ra năng lực không phải là điều bất biến. Năng lực có thể được xây dựng từng ngày bằng việc học tập, rèn luyện và không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn.