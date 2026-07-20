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Giới trẻ

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Từ xe ôm đến ông chủ quán cà phê nhờ vốn của Đoàn

Nguyễn Thắng

TPO - Từng chạy xe ôm để mưu sinh, chàng trai Bắc Ninh nay trở thành ông chủ quán cà phê nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Câu chuyện là minh chứng sống động cho hiệu quả của Đề án Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Điểm tựa cho thanh niên khởi nghiệp

Trước khi mở quán cà phê, anh Lưu Văn Thắng ở xã Tiên Du từng trải qua nhiều công việc để mưu sinh, từ chạy xe ôm đến làm việc ở siêu thị. Sau đó, anh bán trà, rồi chuyển sang yến sào với hy vọng đổi đời. Nhưng càng làm, chàng trai sinh năm 2000 càng nhận ra một điều: Nếu chỉ chạy theo sản phẩm "đang bán được" thì sẽ mãi loay hoay.

Chính sự thay đổi trong tư duy ấy đã mở ra một hành trình khởi nghiệp khác. Và phía sau hành trình đó là nguồn vốn ưu đãi từ Đề án Hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

"Tôi nhận ra mình chỉ đang tập trung vào phần ngọn. Thấy sản phẩm nào bán được thì bán, hết lại chuyển sang sản phẩm khác. Muốn đi đường dài phải thay đổi từ gốc", anh Thắng nhớ lại.

Năm 2025, sau thời gian tìm hiểu thị trường, học thêm kiến thức về ngành đồ uống và mô hình kinh doanh dành cho giới trẻ, anh quyết định dồn toàn bộ tâm sức mở quán cà phê. Quyết tâm thì có, nhưng vốn lại là rào cản lớn nhất.

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Ý tưởng khởi nghiệp bằng quán cà phê của anh Lưu Văn Thắng được hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Đúng lúc ấy, cán bộ Đoàn địa phương giới thiệu anh tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Anh được vay 1,5 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi. Khoản vốn ấy không chỉ giúp một quán cà phê hình thành mà còn giúp một giấc mơ được bắt đầu.

Quán cà phê của anh tại xã Tiên Du nhanh chóng trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ nhờ cách thiết kế không gian hiện đại, phù hợp nhu cầu gặp gỡ, học tập và làm việc. Sau thời gian vận hành, quán duy trì lượng khách ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 9 nhân viên.

"Tôi đang tập trung vận hành thật tốt quán đầu tiên rồi mới tính đến mở rộng. Nếu không có nguồn vốn của Đoàn chắc chắn tôi chưa thể khởi nghiệp được như hôm nay", anh Thắng chia sẻ.

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Quán cà phê của anh Lưu Văn Thắng bước đầu mang lại hiệu quả kinh doanh.

Câu chuyện của chị Phạm Thị Thanh Loan (SN 1992) - chủ cửa hàng thiết bị vệ sinh tại xã Trí Quả, cũng bắt đầu từ một bài toán quen thuộc: Muốn phát triển nhưng thiếu vốn. Trước năm 2025, chị chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu nhập hàng về bán.

Nhận thấy thị trường ngày càng chuyển sang các sản phẩm theo mẫu, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, chị muốn đầu tư mở rộng nhưng nguồn lực tài chính không cho phép.

Nguồn vốn hơn 1 tỉ đồng từ Đề án Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trở thành cú hích quan trọng. Sau hơn một năm, cửa hàng được mở rộng quy mô, đồng thời phát triển thêm mảng sản xuất theo đơn đặt hàng.

Hiện cơ sở duy trì lượng khách hàng ổn định, doanh thu khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng, tạo việc làm cho 5 lao động, trong đó có 3 nhân viên bán hàng và 2 lao động trực tiếp sản xuất.

"Có vốn, mình mới dám nhập hàng nhiều hơn, đầu tư máy móc và mở rộng sản xuất. Nếu chỉ kinh doanh như trước thì rất khó phát triển", chị Loan nói.

Không chỉ cho vay vốn, còn trao cơ hội

Theo anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Đề án Hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh (cũ) cùng các đơn vị liên quan triển khai đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 6/5/2026, sau hơn 5 năm triển khai, đã có 414 dự án thanh niên khởi nghiệp được vay vốn với tổng doanh số cho vay lũy kế hơn 168 tỉ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Đáng chú ý, có trên 90 dự án được vay quy mô lớn, từ 1 tỉ đồng trở lên.

Những con số ấy cho thấy nguồn vốn không chỉ giúp thanh niên mở cửa hàng hay xây dựng doanh nghiệp mà còn tạo thêm việc làm, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

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Tình Đoàn Bắc Ninh trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp.

Theo anh Sơn, không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, Đề án Hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tạo dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đề án hỗ trợ ít nhất 120 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 1.000 thanh niên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ 150 doanh nghiệp, hợp tác xã tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị; duy trì cuộc thi Ý tưởng Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp sáng tạo để kết nối các dự án với doanh nghiệp và nguồn vốn.

Anh Sơn cho biết, đối tượng thụ hưởng cũng được mở rộng, ưu tiên thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên chấp hành xong án phạt tù, thanh niên bị thu hồi đất sản xuất, thanh niên chuyển đổi nghề nghiệp và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do thanh niên làm chủ.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh nâng tổng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội lên 190 tỉ đồng vào năm 2030.

"Bắc Ninh là một trong số ít tỉnh trên cả nước có Đề án Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp với nguồn vốn vay lên đến 190 tỉ đồng", anh Hà Thái Sơn nhấn mạnh.

Nguyễn Thắng
#vai trò nguồn vốn ưu đãi trong khởi nghiệp #hiệu quả các dự án vay vốn hỗ trợ #Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp #Tỉnh Đoàn Bắc Ninh #Đề án Hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp #doanh thu

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