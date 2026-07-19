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Giới trẻ

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Đà Nẵng lan tỏa ‘Áo xanh tri ân' trên mạng xã hội

Giang Thanh

TPO - Trong tháng 7, tuổi trẻ Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công và phát động trào lưu "Áo xanh tri ân", lan tỏa những việc làm đẹp, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trên mạng xã hội.

Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Thành Đoàn Đà Nẵng phát động trào lưu “Áo xanh tri ân” trong đoàn viên thanh niên để lan tỏa những việc làm đẹp của tuổi trẻ trên không gian mạng.

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Trong tháng 7, tuổi trẻ Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân.

Theo đó, Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ và các công trình ghi công trên địa bàn cũng như các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng…

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn, các tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động tri ân người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng… tùy điều kiện thực tế lựa chọn một trong các hình thức như quay video, phóng sự ngắn hoặc bộ ảnh để lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm hay của đoàn viên thanh niên.

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Các hoạt động tri ân của "áo xanh" sẽ được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội với hashtag #Aoxanhtrian.

Thành Đoàn Đà Nẵng khuyến khích đoàn viên thanh niên xây dựng các video sáng tạo, ứng dụng hiệu ứng, âm nhạc, lời bình phù hợp với thời lượng từ 30 giây đến 3 phút, thể hiện tinh thần tri ân, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các cơ sở Đoàn chủ động đăng tải video, hình ảnh trên Fanpage Facebook, Facebook cá nhân, Zalo OA, TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội của đơn vị. Khi đăng tải, các bài đăng sử dụng các hashtag: #Aoxanhtrian, #TuoitreDaNang, #Tuoitre[tênđơn vị]… để tạo thành trào lưu đẹp trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành Đoàn Đà Nẵng lựa chọn và tuyên dương hằng tuần 5 video, sản phẩm truyền thông tiêu biểu có nội dung sáng tạo, ý nghĩa, sức lan tỏa tốt và đăng tải trên Fanpage Tuổi trẻ Đà Nẵng.

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Tuổi trẻ Cẩm Lệ tổ chức khám bệnh miễn phí cho người có công.

Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tuổi trẻ Đà Nẵng triển khai nhiều công trình, phần việc “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

“Thông qua trào lưu “Áo xanh tri ân”, chúng tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh thanh niên với những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên không gian mạng. Qua đó, nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn, về sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước để giữ gìn độc lập, tự do”, anh Hùng nói.

Giang Thanh
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