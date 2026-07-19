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Giới trẻ

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Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế, vào thi quý Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha

TPO - Nam sinh Hà Nội Nguyễn Đức Minh đã có trận đấu xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận tháng với điểm số cách biệt. Đức Minh cũng ghi danh vào trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trận thi tháng 3 quý III Olympia 26 xác định được bốn thí sinh: Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng); Đỗ Lê Bảo Quyên (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang); Trần Quang Hưng (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Đức Minh (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Bảo Quyên và Đức Minh cùng tạo được ưu thế với 50 điểm, Ngọc My 45 điểm, Quang Hưng 15 điểm.

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Đức Minh thể hiện phong độ xuất sắc.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Làng Hạ Lội được đổi tên thành làng K130 để ghi nhớ sự kiện ngày 13/8/1968, chỉ trong một đêm người dân đã tháo dỡ 130 ngôi nhà để lát đường cho đoàn xe băng ra chiến trường chống Mỹ. Ngôi làng này nằm ở tỉnh, thành nào hiện nay?. Đức Minh ghi điểm với đáp án “Hà Tĩnh”.

Ô hình ảnh gợi ý được lật mở, Đức Minh nhấn chuông, trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật là “Hà Huy Tập”. Nam sinh Hà Nội vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Điểm số của ba người cùng chơi, vẫn giữ nguyên.

Phần thi Tăng tốc, Đức Minh tiếp tục giữ vững phong độ xuất sắc và tạo được cách biệt điểm số với ba người cùng chơi. Cụ thể, nam sinh Hà Nội dẫn đầu 230 điểm, Bảo Quyên 120 điểm, Ngọc My 85 điểm, Quang Hưng 15 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cậu để Bảo Quyên có cơ hội trả lời ở câu đầu; bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ở câu thứ hai. Tuy nhiên, cậu kịp giành điểm câu cuối để về vị trí với 250 điểm.

Bảo Quyên lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu thứ hai, cô về vị trí với 70 điểm.

Ngọc My lựa chọn ba câu hỏi 20 – 30 – 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng. Cô ghi điểm hai câu cuối để về vị trí với 175 điểm.

Quang Hưng lựa chọn ba câu hỏi 20 – 30 – 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng, nhưng không thể cải thiện điểm số. Cậu để Ngọc My ghi được điểm.

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Đức Minh giành vòng nguyệt quế trận tháng 3 quý III.

Kết quả chung cuộc trận thi tháng 3 quý III Olympia 26, Nguyễn Đức Minh (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 290 điểm.

Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) về nhì với 180 điểm.

Cùng về vị trí thứ ba, Đỗ Lê Bảo Quyên (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang) và Trần Quang Hưng (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An).

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Đức Minh và Ngọc My (thứ nhất bên phải ảnh) sẽ cùng vào thi quý III Olympia 26.

Bốn thí sinh lọt vào trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia 26: Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Đức Minh (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) và Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng).

Tường Kha
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