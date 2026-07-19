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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Trung ương Đoàn chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', trao nguồn lực xã biên giới

Xuân Tùng

TPO - Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Cần Yên, Cao Bằng. Điểm nhấn là lễ chào cờ thiêng liêng bên cột mốc 626 và chương trình trao tặng nguồn lực tới học sinh, người dân vùng biên.

Chào cờ bên cột mốc biên giới

Tại xã biên giới Cần Yên, tỉnh Cao Bằng, Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi (T.Ư Đoàn) phối hợp tổ chức chương trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại cột mốc 626 thuộc xóm Hưng Đạo, xã Cần Yên.

Giữa không gian núi rừng, đoàn viên thanh niên cùng các đại biểu đã hướng về cờ Tổ quốc, cột mốc… cùng hát vang giai điệu tự hào và trào dâng tình yêu đất nước.

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Các đại biểu, đoàn viên thanh niên tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" bên cột mốc 626. Ảnh: CTV

Cột mốc 626 làm bằng đá hoa cương, với ba phần đỉnh mốc, thân mốc và đế mốc, tọa lạc bên cạnh bờ suối Nà Thin. Trên mặt hướng về đất nước, cột mốc nổi bật chữ đỏ ghi số hiệu mốc và Quốc hiệu Việt Nam.

Nghe cán bộ Đồn Biên phòng Cần Yên giới thiệu về cột mốc 626, về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới, các bạn trẻ càng hiểu thêm sự thiêng liêng của từng tấc đất quê hương, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương.

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Đoàn viên Ban Công tác Thanh thiếu nhi bên cột mốc 626. Ảnh: CTV

Trao tặng nhiều nguồn lực ý nghĩa

Trong chương trình, đoàn tình nguyện đã trao tặng nhiều phần quà, nguồn lực với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Trong đó có 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà an sinh tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn; mô hình sinh kế gồm 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn chăn nuôi.

Bên cạnh đó, đoàn trao tặng 9 tủ thuốc thiết yếu cho trường học; tủ sách thiếu nhi, đồ dùng học tập; hỗ trợ 2 tấn xi măng phục vụ xây dựng tuyến đường thanh niên; thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cho Đoàn Thanh niên xã Cần Yên.

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Nhiều phần quà, nguồn lực được trao tặng trong chương trình. Ảnh: CTV

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, chương trình là dịp để tuổi trẻ Ban Công tác Thanh thiếu nhi phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ đối với đồng bào và thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Những công trình, phần việc và nguồn lực được trao tặng tại chương trình là sự sẻ chia, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của các em học sinh và người dân địa phương, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển.

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Sinh viên tình nguyện﻿ cùng tuổi trẻ địa phương xây dựng tuyến đường thanh niên. Ảnh: CTV
Xuân Tùng
#Chiến dịch TNTN Hè 2026 #tình nguyện hè #Ban Công tác Thanh thiếu nhi #Đoàn cơ sở #xã biên giới #xã Cần Yên #Cao Bằng #sinh viên tình nguyện #đường thanh niên #chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi

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