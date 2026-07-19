Những ‘đại sứ nhí’ Việt Nam nối nhịp cầu hữu nghị tại Nhật Bản

TPO - Tham dự trại hè “Nhịp cầu” 2026 tại thành phố Fukuoka, các đại biểu thiếu nhi Việt Nam đã mang áo dài, âm nhạc và những nét đẹp văn hóa dân tộc đến giao lưu với bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, tự tin và giàu khát vọng hội nhập.

Trại hè “Nhịp cầu” (Bridge Summer Camp) là chương trình giao lưu quốc tế thường niên do Hội nghị Thiếu nhi Châu Á - Thái Bình Dương (APCC) tổ chức tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Đối với Việt Nam, việc tham gia trại hè “Nhịp cầu” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác quốc tế thanh thiếu nhi của Trung ương Đoàn, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, năng động và giàu khát vọng hội nhập.

Chương trình tạo môi trường để thiếu nhi các quốc gia và vùng lãnh thổ giao lưu, học hỏi, tăng cường hiểu biết về văn hóa các nước, rèn luyện kỹ năng hội nhập quốc tế và góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trải qua hơn ba thập kỷ, APCC đã trở thành một trong những chương trình giao lưu quốc tế dành cho thiếu nhi có quy mô và uy tín hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2026, trại hè “Nhịp cầu” có sự tham gia của đại biểu đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với khoảng 500 em thiếu nhi và phụ trách tham dự.

﻿ Các đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham gia chương trình giao lưu ở các trường học và sinh hoạt cùng các gia đình chủ nhà tại thành phố Fukuoka.

Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham dự trại hè “Nhịp cầu”, anh Hoàng Thái Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư bày tỏ, các em không chỉ đại diện cho địa phương, nhà trường hay gia đình mình mà còn là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham gia một chương trình giao lưu quốc tế có ý nghĩa.

Đây sẽ là cơ hội để các em được gặp gỡ, kết bạn với thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; được trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc của Nhật Bản, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các em giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam tươi đẹp, về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc và hình ảnh thiếu nhi Việt Nam chăm ngoan, tự tin, thân thiện, giàu lòng nhân ái và luôn sẵn sàng hội nhập.

"Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cử chỉ của các em trong suốt chuyến đi đều góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy, tôi mong các em luôn ghi nhớ mình là những "đại sứ nhỏ" của thiếu nhi Việt Nam", anh Nam nói.

Từ ngày 14/7/2026, các đại biểu thiếu nhi Việt Nam bắt đầu tham gia chương trình giao lưu ở các trường học và sinh hoạt cùng các gia đình chủ nhà tại thành phố Fukuoka. Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 19/7/2026, các em tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu đời sống, phong tục, tập quán của người dân địa phương; tăng cường giao lưu, học hỏi và xây dựng tình hữu nghị với các gia đình chủ nhà cũng như thiếu nhi quốc tế.

Đặc biệt, đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam đã tham gia Lễ hội APCC cùng đại biểu của 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại sự kiện, các em biểu diễn tiết mục văn nghệ "Made in Vietnam", đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua trang phục truyền thống áo dài.

Các em thiếu nhi Việt Nam tham quan, học tập tại trường Tiểu học HigashiHanahata.

Đại biểu thiếu nhi Việt Nam biểu diễn tiết mục văn nghệ "Made in Vietnam" tại Lễ hội APCC.

Sau đó, đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham gia chương trình gặp mặt, báo cáo kết quả hoạt động và nhận sự động viên của bà Trịnh Thị Mai Phương - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương cũng phối hợp với Nhà Xuất bản Kim Đồng trao tặng 1 tủ sách dành cho thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống và học tập tại thành phố Fukuoka. Hoạt động thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giữ gìn tiếng Việt và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.