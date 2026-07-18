Tuổi trẻ Ninh Bình duy trì hơn 1.200 câu lạc bộ, đội nhóm học thuật hỗ trợ thanh niên

TPO - Các cấp bộ Đoàn, Hội tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm duy trì 1.217 CLB, đội nhóm học thuật nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, giảng viên trẻ đăng ký, nghiên cứu đề tài khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng thực hành ngoại ngữ.

Trong khuôn khổ hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026,

Với chủ đề công tác năm “Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam”, các cấp bộ Hội tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền rộng khắp, sôi nổi, tạo hiệu ứng xã hội tích cực với nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, cụ thể hóa thành những phong trào, hành động phù hợp với thực tiễn.

Hội viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình sôi nổi tham gia các hoạt động tình nguyện.

Cụ thể, Hội LHTN Việt Nam cấp xã tổ chức 320 hoạt động về nguồn, thu hút hơn 100.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn, Hội duy trì 1.217 CLB, đội nhóm học thuật, tổ chức học tập nội quy, quy chế nhà trường, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh; khuyến khích, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên đăng ký, nghiên cứu đề tài khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng thực hành ngoại ngữ cho đoàn viên và giảng viên trẻ.

Hội LHTN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ I (2025 - 2026), triển khai đến các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh nhằm khuyến khích các em phát huy ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tạo ra các mô hình, sản phẩm ứng dụng trong học tập và cuộc sống, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ cho các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được cụ thể hóa và triển khai thực hiện rộng rãi trong thanh niên công nhân, viên chức, thanh niên trường học, thanh niên lực lượng vũ trang.

Các cấp bộ Hội luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ, hội viên thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất góp phần tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ...

Anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình trao quà tặng cho người dân tham gia Chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Các cấp bộ Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên và xã hội về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, lớp tập huấn; đồng thời vận động, hỗ trợ các dự án thanh niên khởi nghiệp, tham quan các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn.

Ủy ban Hội tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, các cấp giai đoạn 2022 - 2030” đến các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh.

Thực hiện chủ trương “Đa liên kết” (lực lượng, địa bàn, cộng đồng, nguồn lực, nhu cầu, dự án trong tổ chức hoạt động tình nguyện) và đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, Hội.

Đoàn công tác Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã tham gia chương trình giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” cùng Thành Đoàn Đà Nẵng.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, đổi mới sáng tạo của Hội. Tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số cho thanh niên”, duy trì hiệu quả các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” do thanh niên làm nòng cốt, định kỳ tổ chức các cuộc thi, hội thi phát huy khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi.

Hội LHTN Ninh Bình cũng xác định đổi mới giải pháp tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh bậc THCS đến THPT; ứng dụng chuyển đổi số trong tư vấn đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Bên cạnh đó, Hội sẽ củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội, tập trung mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Tỉnh Hội cũng sẽ tổ chức Liên hoan các CLB, đội hình thanh niên tình nguyện tỉnh Ninh Bình lần thứ I; các hoạt động thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Xây dựng bản đồ số năng lực thanh thiếu nhi nhằm phát huy thế mạnh và cơ hội phát triển nguồn lực xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; xây dựng trang thông tin điện tử tổ chức Hội LHTN tỉnh.