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Giới trẻ

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Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Cần cơ chế 'theo dõi đến cùng' việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Nam Khánh

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị Chính phủ cần thiết lập cơ chế theo dõi đến cùng việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Cần có một đầu mối và hệ thống điện tử thống nhất, công khai tiến độ, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp từ cơ sở đến cấp quốc gia

Ngày 18/7, phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng", anh Hồng Anh cho biết, sau thành công của VPSF 2025, năm 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam - VPSF 2026, với thông điệp “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.

Điểm mới của Diễn đàn năm nay là được triển khai qua ba vòng, đi từ đối thoại tại cơ sở, kết nối nguồn lực cấp miền đến tổng hợp kiến nghị chính sách ở cấp quốc gia.

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Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị.

Theo đó, vòng 1 - đối thoại địa phương được tổ chức tại 31 tỉnh, thành phố, nhằm nhận diện các điểm nghẽn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phân loại vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương và Trung ương; đồng thời ghi nhận các sáng kiến, dự án và nguồn lực doanh nghiệp có thể đóng góp cho địa phương.

Vòng 2 - tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM trong tháng 8 và 9/2026, tập trung kết nối doanh nghiệp và hợp tác liên tỉnh, liên vùng.

Vòng 3 - dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2026 tại TPHCM, nhằm tổng hợp kết quả hai vòng trước, báo cáo các nhóm kiến nghị lớn và đề xuất giải pháp về thể chế, nguồn lực, môi trường kinh doanh và hợp lực công - tư.

Anh Hồng Anh cho biết, qua 13 phiên đối thoại địa phương đã tổ chức, Diễn đàn ghi nhận hơn 450 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến. Các phiên đều có sự tham dự và trực tiếp đối thoại của lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Nhiều vấn đề được giải đáp ngay tại hội trường; các nội dung thuộc thẩm quyền được giao xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị Trung ương.

Cách thức đối thoại thẳng thắn, cởi mở và thực chất đã tạo dư luận tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, củng cố niềm tin vào tinh thần cầu thị và đồng hành của chính quyền. Doanh nghiệp không chỉ phản ánh khó khăn mà ngày càng chủ động đề xuất giải pháp và nguồn lực tham gia.

Bên cạnh Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, Hội đang triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO. Hội cũng đẩy mạnh giao dịch nội khối, kết nối cung - cầu, xây dựng dữ liệu sản phẩm, dịch vụ của hội viên và ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài hệ thống Hội. Mục tiêu là tạo ra một không gian hợp tác kinh doanh thực chất, giúp doanh nghiệp Việt Nam sử dụng sản phẩm của nhau, cùng tham gia chuỗi giá trị và mở rộng thị trường.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trân trọng kính mời Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tham dự và chỉ đạo Phiên cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026. Sự hiện diện và chỉ đạo của Thủ tướng sẽ là nguồn động viên lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các kiến nghị từ 31 tỉnh, thành phố được chuyển hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, anh Đặng Hồng Anh.

Cần xử lý theo chuyên đề đối với các điểm nghẽn phổ biến

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất Chính phủ cần thiết lập cơ chế theo dõi đến cùng việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Cần có một đầu mối và hệ thống điện tử thống nhất, công khai tiến độ, xác định rõ cơ quan
chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

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Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị.

Tổ chức xử lý theo chuyên đề đối với các điểm nghẽn phổ biến về đất đai, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, tín dụng và hoàn thuế. Những vấn đề liên ngành cần có tổ công tác, thời gian giải quyết và quy trình liên thông; không để doanh nghiệp phải tự đi xin ý kiến của nhiều cơ quan.

Cùng đó, cần mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua cho vay dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và dữ liệu kinh doanh; có gói vốn phù hợp có thể là 1-2% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng kiến nghị rà soát chính sách tiền thuê đất theo hướng ổn định, phù hợp với đặc thù từng ngành.

Đơn cử, rất là nhiều hội viên của Hội các tỉnh thành đặc biệt là ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) có tiền thuê đất tăng từ 600 triệu đồng mỗi năm giai đoạn 2016 - 2020 lên 4,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 và 20,8 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030, tức gấp gần 35 lần so với thời gian đầu thuê đất; tiền thuê đất đã chiếm gần 50% doanh thu thuần năm 2025”.

“Kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát phương pháp, tỷ lệ và chu kỳ xác định đơn giá thuê đất, tránh điều chỉnh đột biến, vượt quá khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng”, anh Hồng Anh kiến nghị.

Ngoài ra, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng kiến nghị đẩy nhanh thoái vốn nhà nước tại những doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần nắm quyền chi phối. Cần có lộ trình cụ thể, công khai, qua đó giải phóng nguồn lực, tăng tính chủ động trong quản trị và đầu tư phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Nam Khánh
#Phát triển cơ chế theo dõi kiến nghị chính sách #Tháo gỡ điểm nghẽn trong môi trường đầu tư #Chính sách đất đai và thuê đất doanh nghiệp #Chương trình đào tạo CEO và kết nối doanh nghiệp #Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #Thủ tướng Chính phủ #Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam #VPSF 2026

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