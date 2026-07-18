Thủ lĩnh thanh niên quân hàm xanh đua tài

TPO - Không chỉ là sân chơi đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026 của Bộ đội Biên phòng còn ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn lực lượng.

Tại Học viện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa tổ chức bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Thanh niên Quân đội cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng.

Tiết mục đặc sắc công diễn tại chương trình bế mạc.

Diễn ra từ ngày 15 đến 17/7, hội thi quy tụ 40 đội thi với 744 thành viên, tạo nên một diễn đàn toàn diện để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP (Trưởng Ban tổ chức hội thi), cùng với các thủ lĩnh Đoàn tiêu biểu trong lực lượng, sự tham gia của đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa trong nội dung tuyên truyền viên trẻ đã góp phần làm phong phú hình thức thể hiện; đồng thời tạo nên sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn trong BĐBP với tuổi trẻ các địa phương, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết quân dân qua từng phần thi.

Hầu hết các đội thi đều có sự chuẩn bị công phu, đầu tư nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện tư duy nghiên cứu và khả năng vận dụng vào công tác Đoàn ở cơ sở.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng các cá nhân và tập thể đoạt giải tại hội thi.

Đặc biệt, nhiều đội thi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ xảo trình chiếu, âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp với sân khấu hóa, múa, hoạt cảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo nên những phần thi sinh động, hấp dẫn, giàu tính giáo dục.

“Nhiều tiết mục tuyên truyền không chỉ phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của BĐBP mà còn tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên giới, khắc họa mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân và hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng luôn gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình bế mạc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP, nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cùng với yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, lực lượng BĐBP đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại chương trình bế mạc hội thi.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ trong giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

“Đây không chỉ là dịp đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn, chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên trẻ, hay lựa chọn đội tuyển đại diện BĐBP tham gia hội thi cấp toàn quân, mà quan trọng hơn là mở ra một hành trình mới - hành trình lan tỏa tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ BĐBP”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Hội thi quy tụ 40 đội thi với 744 thành viên.

Chính ủy BĐBP cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ; tạo điều kiện để cán bộ Đoàn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong thực tiễn; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo từ hội thi để áp dụng vào hoạt động công tác Đoàn ở từng cơ quan, đơn vị.

“Đặc biệt, cần tập trung lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân trong thời gian tới”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn lưu ý.