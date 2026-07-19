Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tháo gỡ điểm nghẽn

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi sau 6 tháng đầu năm, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức các hội nghị giao ban và kiểm tra tại các cụm thi đua trên địa bàn tỉnh.

Điểm đáng chú ý của đợt giao ban lần này là việc tập trung nhìn lại thực tiễn sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố - những thay đổi đang tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên ở cơ sở.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 của Cụm thi đua số 4.

Tại phường Thuận Thành, Hội nghị giao ban công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 của Cụm thi đua số 4 diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Phong trào Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cùng các thành viên Tổ công tác số 4.

Tại hội nghị, không khí thảo luận diễn ra sôi nổi khi các đơn vị thẳng thắn trao đổi những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Nhiều nội dung được tập trung phân tích như việc kiện toàn tổ chức Đoàn sau sắp xếp đơn vị hành chính; nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên; triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số"; hỗ trợ người dân cài đặt chữ ký số công cộng; cập nhật dữ liệu trên App Thanh niên Việt Nam và phần mềm quản lý đoàn viên.

Ngay sau hội nghị, Tổ công tác số 4 tiến hành kiểm tra tại Đoàn phường Thuận Thành và Đoàn xã Tiên Du. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo trong chuyển đổi số, xây dựng công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện, chăm lo thiếu nhi và củng cố tổ chức Đoàn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại như tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu còn chậm. Việc cập nhật dữ liệu trên App Thanh niên Việt Nam và phần mềm quản lý đoàn viên chưa đồng bộ; việc triển khai chữ ký số công cộng, quản lý nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và chất lượng hoạt động của một số chi đoàn khu dân cư sau sáp nhập vẫn cần tiếp tục nâng cao.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm đối với Cụm thi đua số 2.

Cùng thời điểm, tại xã Xuân Lương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm đối với Cụm thi đua số 2.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong cụm đã chủ động bám sát chương trình công tác năm, triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về những vấn đề đang được cơ sở quan tâm như kiện toàn tổ chức Đoàn sau sáp nhập; công tác tập hợp thanh niên; triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; phong trào "Bình dân học vụ số"; cập nhật dữ liệu đoàn viên và hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng trực tiếp kiểm tra tại ba đơn vị gồm Đoàn xã Tam Tiến, Đoàn xã Xuân Lương và Đoàn xã Bố Hạ. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao nhiều mô hình đổi mới trong chuyển đổi số, hoạt động tình nguyện, công trình thanh niên và chăm lo thiếu nhi.

Trong khi đó, tại Hội trường Đảng ủy phường Kinh Bắc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 3 với sự tham gia của đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cùng Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường trong cụm.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 3.

Các đơn vị đã tập trung đánh giá việc thực hiện chương trình công tác năm, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; nghiệp vụ quản lý đoàn viên; ứng dụng Thanh niên Việt Nam; đồng thời phân tích thực trạng hoạt động của tổ chức Đoàn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn phường Đồng Nguyên và Đoàn phường Võ Cường, chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm, công tác quản lý đoàn viên, triển khai ứng dụng Thanh niên Việt Nam, cài đặt chữ ký số và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Những câu chuyện về Bác" nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cho 2 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, việc tổ chức giao ban và kiểm tra theo cụm không chỉ giúp nắm chắc tình hình thực tiễn tại cơ sở mà còn tạo diễn đàn để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.