Băng bùn, vượt suối dựng lại nhà cho người dân Sơn La sau mưa lũ, sạt lở

Thực hiện Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo, đến ngày 19 đến 20/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ cao để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Các địa phương tăng cường kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và điểm có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và ổn định đời sống nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh duy trì Sơn La lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn; các sở, ngành và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu và triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.