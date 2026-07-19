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Giới trẻ

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Hàng nghìn cây giống, nhiều công trình tuổi trẻ đến với vùng biên Chi Ma

Diệu Nhi

TPO - Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương vừa phối hợp tổ chức chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026 với chủ đề "Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương", tại khu vực xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Chiến dịch còn có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Thanh niên Hội Luật gia Việt Nam, và Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Với chủ đề "Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương", chiến dịch hướng tới khẳng định sứ mệnh thiêng liêng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia và an sinh xã hội tại những địa bàn khó khăn.

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Tuổi trẻ các đơn vị trao tặng biểu trưng các công trình, nguồn lực ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các hoạt động trọng tâm được triển khai đồng bộ, sâu rộng, mang ý nghĩa thiết thực với người dân địa phương như trao tặng mô hình sinh kế gồm 1.000 gói hạt giống cây cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Huy động và bàn giao 5.000 cây giống lâm nghiệp giúp phủ xanh đất trống đồi trọc, hỗ trợ phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương.

Tuổi trẻ các đơn vị khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc”; trao tặng 100 lá cờ Đảng và 100 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma; trao tặng khu sân chơi cộng đồng cho trẻ em; tủ sách tri thức; phối hợp tổ chức chương trình khám mắt, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn...

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Nhiều hoạt động ý nghĩa triển khai trong khuôn khổ chiến dịch.
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Đoàn viên, thanh niên các đơn vị giao lưu tại chương trình Lửa Biên cương - Ấm tình quân dân.

Mỗi công trình, mỗi suất quà trao đi chính là cầu nối yêu thương bền chặt giữa các cơ quan Trung ương và đồng bào vùng cao, thắp sáng niềm tin, cùng nhân dân biên giới dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giữ vững phên dậu của Tổ quốc.

Diệu Nhi
#Kỳ nghỉ hồng #Lạng Sơn #tuổi trẻ #vùng biên #xây dựng #bảo vệ #phát triển #Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc #các đoàn thể Trung ương #biên giới #bộ đội #biên phòng

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