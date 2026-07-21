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Pháp luật

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Đề nghị truy tố 6 đối tượng buôn lậu 20kg bạc qua biên giới

Quốc Nam

TPO - Chỉ vì hám lợi, Vũ Duy Khương đã đặt mua 20kg bạc nguyên liệu dạng bi từ Trung Quốc, sau đó thuê nhóm người vận chuyển lậu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để bán lại kiếm lời. Cả 6 đối tượng trong đường dây này vừa bị đề nghị truy tố.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa là 20kg bạc qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân 1), đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố 6 bị can theo quy định của pháp luật.

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6 đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố do buôn lậu 20kg bạc qua biên giới.

Theo kết luận điều tra, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang các đối tượng gồm: Vũ Thị Hằng, sinh năm 1985, Phùng Trung Dũng, sinh năm 2008 và Lương Văn Tuân, sinh năm 1991, trú tại phường Móng Cái 2 và Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh đang cất giấu và vận chuyển trái phép từ Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) sang Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 40 túi nilon chứa khoảng 20 kg bạc nguyên liệu dạng bi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không khai báo với Cơ quan Hải quan.

Quá trình điều tra các đối tượng trên đều khai nhận là vận chuyển thuê cho Vũ Duy Khương, sinh năm 1996, trú tại thôn Phụng Viện, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng để lấy tiền công.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Duy Khương khai nhận đã đặt mua 20kg bạc nguyên liệu trên từ Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam để bán cho Vũ Đình Triệu, sinh năm 1993, trú tại Lô 1, khu đô thị Toàn Gia, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân 1), khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khương và Vũ Đình Triệu về tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

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Số tang vật 20 kg bạc buôn lậu từ Trung Quốc.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 09/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Hà Chí Nguyễn về tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Vũ Duy Khương và Vũ Đình Triệu, Hà Chí Nguyễn về tội Buôn lậu. Truy tố Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật.

Quốc Nam
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