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Pháp luật

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Mang sổ đỏ ra ngân hàng vay 100 triệu để chuyển cho ‘bạn trai ngoại quốc’

Ngọc Tú

TPO - Nghe lời người bạn trai ngoại quốc dụ dỗ, bà T. (trú phường Hoàng Mai, Nghệ An) mang sổ đỏ ra ngân hàng vay 100 triệu đồng để chuyển theo yêu cầu. May mắn, sự việc được cán bộ ngân hàng và công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 21/7 Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hoàng Mai ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo tài sản bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội.

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Facebook bạn trai qua mạng đã nhắn tin, dụ dỗ bà T.

Theo đó, bà Phạm Thị T. (SN 1975, trú tại phường Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook mang tên “Stephen Raja” chủ động kết bạn, làm quen. Thời gian qua, người này thường xuyên nhắn tin, quan tâm, tạo dựng lòng tin với bà T. Sau một thời gian trò chuyện, người bạn ngoại quốc thông báo đã gửi cho bà T. một kiện hàng, bên trong có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Tuy nhiên, để nhận được kiện hàng trên, người này liên tục yêu cầu bà T. nộp các khoản phí như phí hải quan, phí vận chuyển, phí xác minh hồ sơ… với tổng số tiền 100 triệu đồng.

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Công an, cán bộ ngân hàng đến giải thích, tuyên truyền cho bà T. hiểu rõ các phương thức lừa đảo qua mạng xã hội.

Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của bạn trai, bà T. đã mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai làm thủ tục vay 100 triệu đồng để chuyển tiền theo yêu cầu.

Khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên ngân hàng thấy bà T. có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã báo lên Công an phường Hoàng Mai. Nhận được tin báo, Công an đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó giúp bà T. nhận thức được mình đang bị lừa và từ bỏ ý định vay, chuyển tiền cho đối tượng.

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Nhờ sự vào cuộc kịp thời, bà T. đã thoát khỏi vụ lừa đảo.

Nhờ tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng cùng sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Công an phường Hoàng Mai, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, giúp người dân tránh thiệt hại 100 triệu đồng.

Ngọc Tú
#Nghệ An #lừa đảo #công an #vụ án #vụ lừa đảo qua mạng #lừa đảo qua mạng xã hội #bạn trai ngoại quốc #chuyển tiền

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