Nhật Bản phản đối Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển

TPO - Hôm nay (21/7), Nhật Bản cho biết đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc liên quan cuộc tập trận bắn đạn thật mà Tokyo khẳng định đã diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp cho thấy tàu chiến Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật, còn tàu chiến Nga quan sát

Theo quân đội Nhật Bản, cuộc tập trận diễn ra vào sáng sớm 19/7, cách đảo Okinotori khoảng 180 km về phía Tây Nam, với sự tham gia của các tàu chiến Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc cho rằng Okinotori chỉ là bãi đá chứ không phải đảo, do đó Nhật Bản không có quyền tuyên bố vùng biển xung quanh là vùng đặc quyền kinh tế.

“Chính phủ Nhật Bản đã phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, vì những hoạt động như vậy có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu với báo chí ngày 21/7.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nói rằng, đây là lần đầu tiên Tokyo công khai thông tin về một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn căng thẳng từ cuối năm ngoái, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra phát biểu liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc).

Gần đây, Trung Quốc và Nga tăng cường hoạt động hải quân và không quân xung quanh Nhật Bản, buộc Tokyo phải tăng cường lực lượng giám sát và củng cố năng lực phòng thủ tại chuỗi đảo phía Tây Nam.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thông báo họ đã phát hiện biên đội gồm 4 tàu, bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Renhai, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Lữ Dương III, tàu tiếp tế lớp Phúc Chi của Trung Quốc và tàu hộ vệ lớp Steregushchiy của Nga, di chuyển về phía vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngay trước khi 1 tàu khu trục Trung Quốc tiến hành bắn đạn thật.

Theo ông Kihara, tàu chiến Trung Quốc đã phát thông báo qua radio tới các tàu hoạt động gần đó ngay trước cuộc diễn tập, thông báo về thời gian và khu vực bắn đạn thật.

Cuộc diễn tập chung lần này là ví dụ mới nhất cho điều mà Tokyo gọi là sự mở rộng và gia tăng cường độ hoạt động quân sự giữa Bắc Kinh và Mátxcơva quanh Nhật Bản trong những năm gần đây.

Cuối tháng trước, quân đội 2 nước điều máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân và các tiêm kích “tuần tra chiến lược chung” trên không phận phía trên biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực tây Thái Bình Dương.