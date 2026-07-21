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Trung ương thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Đất đai

Trường Phong

TPO - Ngày 21/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thảo luận về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; thảo luận quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan...

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV.

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Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Theo thông cáo, ngày 21/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 4 nội dung:

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII).

Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung:

Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Theo thông cáo, ngày mai (22/7), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

Trường Phong
#Hội nghị Trung ương 3 #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Sửa Luật Đất đai #Định hướng sửa đổi Luật Đất đai #Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

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