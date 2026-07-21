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Đề xuất 7 chính sách sửa đổi Luật Đất đai

Đình Phong

TPO - Chính phủ thông qua đề xuất 7 chính sách của Luật Đất đai (sửa đổi), giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện hồ sơ dự án luật nhằm tháo gỡ vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

Theo Nghị quyết số 189/NQ-CP, Chính phủ thông qua đề xuất 7 chính sách của Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 7809/TTr-BNNMT ngày 15/7/2026.

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Chính phủ thông qua đề xuất 7 chính sách của Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Đình Phong.

7 chính sách tập trung vào các nội dung lớn gồm: đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất.

Dự án luật cũng sẽ hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp, phân quyền; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; giải quyết cơ bản những hạn chế, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung trình đề xuất chính sách, bảo đảm đúng quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời hạn theo quy định.

Đình Phong
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