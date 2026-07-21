Dòng khách triệu lượt mỗi năm kiến tạo thủ phủ kinh doanh mới trên đảo Vũ Yên

Chỉ 5 phút qua cầu Hoàng Gia vượt sông Cấm, một không gian đô thị hiện đại, sầm uất hiện ra trên đảo Vũ Yên. Không dừng lại ở một đại đô thị all-in-one cao cấp, Vinhomes Royal Island đang từng bước định hình một trung tâm mới của Hải Phòng, điểm hội tụ của cả dòng người lẫn dòng tiền sau mở rộng địa giới và dịch chuyển đầu não hành chính.

Trung tâm du lịch - giải trí mới của Hải Phòng

Có một sự thay đổi rõ nét trong thói quen của người dân và du khách đến Hải Phòng khoảng 2 năm trở lại đây. Vào dịp cuối tuần, thay vì chỉ tập trung ở trung tâm cũ hay khu vực Nhà hát Lớn, một lượng lớn cư dân và cả du khách bắt đầu di chuyển sang bên kia sông Cấm. Tại đây, Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên trở thành điểm đến vui chơi giải trí hấp dẫn bậc nhất thành phố cảng.

“Không phải ngẫu nhiên mà du khách đổ về đây với con số hàng triệu lượt mỗi năm”, anh Lưu Văn Thịnh, đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Hải Phòng, nhận định.

Anh chia sẻ thêm, rất nhiều đơn vị lữ hành đã chủ động đưa Vũ Yên vào tour tuyến cố định. Nhóm khách gia đình đổ về VinWonders, Học viện Cưỡi ngựa; nhóm khách cao cấp chọn sân golf 36 hố hay trung tâm khoáng nóng Ikigai Wellness Center.

Dưới góc nhìn của một người làm du lịch lâu năm, anh Thịnh cho rằng sức hút của đại đô thị đảo nằm ở hệ thống tiện ích cao cấp vốn chưa từng có tại thành phố Cảng trước đây, có khả năng đáp ứng mọi phân khúc khách hàng. Quan trọng hơn, chuỗi lễ hội và sự kiện tầm cỡ được tổ chức liên tục đóng vai trò như chất xúc tác, giải quyết triệt để bài toán du lịch mùa vụ vốn là điểm yếu cố hữu của du lịch miền Bắc.

Chuỗi sự kiện, lễ hội tại Quảng trường châu Âu thu hút dòng khách từ trung tâm Hải Phòng và các địa phương lân cận đổ về đảo Vũ Yên

Minh chứng là mùa hè 2026 bội thu dòng khách. Quảng trường Châu Âu liên tục sáng đèn với đêm nhạc “Từng Ngày” của Bùi Trường Linh, concert “Em Bé Chất” của rapper nhí Xệ Xệ hay đại nhạc hội “V-Show Quang Phổ” diễn ra vào 25/7 tới. Ngay cạnh đó, phố đi bộ Vũ Yên duy trì sức hút bằng các lễ hội ẩm thực, biểu diễn đường phố và Goal, Grill & Brew Fest 2026.

Trước đó, sân golf 36 hố và Học viện Cưỡi ngựa liên tục tổ chức các giải đấu lớn, như Vinpearl Equestrian Cup hay Vinhomes Grand Golf Tournament. Ikigai Wellness Center lại bổ sung mảnh ghép nghỉ dưỡng cao cấp với khoáng nóng, xông hơi và liệu pháp chăm sóc sức khỏe “chuẩn Nhật”.

Chính hệ sinh thái tiện ích thượng lưu cùng lịch sự kiện gần như 365 ngày/năm đã giúp Vinhomes Royal Island không chỉ thu hút cư dân đến sinh sống mà còn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, từng bước định hình một cực du lịch - giải trí mới của Hải Phòng.

Kinh doanh thảnh thơi nhờ hệ sinh thái vận hành thực

Trong nguyên lý phát triển bất động sản thương mại, nơi nào kích hoạt được dòng người, nơi đó tự khắc sinh ra dòng tiền. Bám sát quy luật giá trị này, nhiều thương hiệu đã nhanh chóng chớp thời cơ hiện diện tại Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Fantasy Beer Club có không gian 300m2, sở hữu vị trí kinh doanh đắc địa bậc nhất Thành phố Đảo Hoàng Gia

Fantasy - một thương hiệu F&B danh tiếng tại Hải Phòng là ví dụ điển hình. Năm 2024, thay vì duy trì địa điểm truyền thống tại phố Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng cũ), doanh nghiệp đã có quyết định chuyển hướng chiến lược: mở liền 2 cơ sở tại Vinhomes Royal Island, tọa lạc tại các vị trí đắc địa trên trục đường Tương Lai và Hạnh Phúc.

Bà Thu Anh, CEO Fantasy cho biết, quyết định đầu tư được đưa ra từ rất sớm, ngay khi đại đô thị còn đang trong quá trình xây dựng.

“Tôi nhìn thấy trước tiềm năng từ tệp khách hàng lớn. Đó là cộng đồng cư dân tinh hoa sở hữu sức mua cao, cộng hưởng với lượng du khách vãng lai dồi dào nhờ chuỗi sự kiện được tổ chức liên tục. Việc kết nối giao thông qua cầu Hoàng Gia chỉ mất 5 phút càng xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách tâm lý của khách hàng nội đô”, bà Thu Anh chia sẻ.

Thực tế vận hành đã chứng minh tính chính xác của bài toán này. Với gần 1.200 m2 sàn trên tổng diện tích đất 300 m2, cơ sở Fantasy Beer Club trên trục Tương Lai thường xuyên rơi kín chỗ mỗi khi Quảng trường Châu Âu diễn ra lễ hội lớn. Thay vì phải tự tiêu tốn chi phí để làm marketing, tìm kiếm khách hàng, Fantasy nghiễm nhiên hưởng lợi từ lưu lượng khách dồi dào của đại đô thị.

Anh Vũ cho biết Vu’Stay hiện đã có 3 cơ sở và quỹ phòng thường xuyên kín khách

Ở khía cạnh khác, Vu'Stay với chuỗi 3 cơ sở homestay trên đảo Vũ Yên là đại diện tiêu biểu cho khả năng khai thác dòng khách. Nhờ vị trí chỉ cách VinWonders Vũ Yên khoảng 400m đi bộ, sở hữu tầm nhìn hướng sông cùng thiết kế không gian tối ưu cho gia đình, Vu'Stay đón trọn tệp du khách có nhu cầu lưu trú dài ngày để trải nghiệm toàn bộ các tiện ích trên đảo.

“Công suất phòng vào các ngày cuối tuần luôn đạt tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối và thường được đặt trước từ 1-2 tuần. Các dịp lễ lớn, khách phải giữ chỗ trước cả tháng. Đây là lý do tôi đang tiếp tục kế hoạch mở rộng kinh doanh”, anh Vũ, cư dân Vinhomes Royal Island kiêm chủ thương hiệu Vu'Stay, cho biết.

Hai câu chuyện kinh doanh ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: hưởng lợi từ hệ sinh thái vận hành thực của Vinhomes Royal Island.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trải qua quá trình thanh lọc mạnh và đang bước vào chu kỳ mới, nơi những sản phẩm có khả năng khai thác dòng tiền thực vượt lên chiếm ưu thế, Vinhomes Royal Island đã khẳng định vị thế của một trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí mới đầy tiềm năng tại trung tâm mới của Hải Phòng. Đây là nơi dòng người không ngừng lưu chuyển trong khi dòng tiền được giữ lại bởi các mô hình kinh doanh đa dạng và thảnh thơi.