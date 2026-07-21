“Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất Châu Á” đã xuất hiện tại Mường Hoa

Tập đoàn Alphanam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á với tên gọi Alphora Muong Hoa. Dự án tọa lạc tại trung tâm thung lũng Mường Hoa - khu vực được mệnh danh trái tim du lịch của Sa Pa.

Từ tên gọi mang khát vọng tỏa sáng cho một vùng di sản…

Alphora Muong Hoa là quần thể nghỉ dưỡng quốc tế do Tập đoàn Alphanam phát triển. Dự án có quy mô 83ha, nằm trọn trong lòng thung lũng Mường Hoa - vùng di sản quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, đồng thời là một trong những không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc đang hướng tới danh hiệu Di sản Thế giới UNESCO.

Thung lũng Mường Hoa “ôm trọn” Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa

Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, “Alphora Muong Hoa” là sự kết hợp giữa tiền tố “Alpha” trong tên gọi Tập đoàn Alphanam - biểu tượng cho tinh thần tiên phong và khát vọng dẫn đầu, với “Aura” - mang ý nghĩa về ánh sáng, sức sống và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Từ đó, tên gọi “Alphora” gợi mở hình ảnh một "thung lũng ánh sáng", nơi hội tụ những giá trị tinh hoa của thiên nhiên, văn hóa và con người Sa Pa, đồng thời phản ánh khát vọng lan tỏa những giá trị đặc sắc của vùng đất di sản này đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Và hơn cả một tên gọi, Alphora Muong Hoa còn là tâm huyết của đơn vị phát triển trong việc kiến tạo một điểm đến nơi những chuẩn mực nghỉ dưỡng toàn cầu hòa quyện cùng vẻ đẹp nguyên bản của vùng di sản. Từ đó hiện thực hóa khát vọng đưa “Sắc mây Sa Pa - Vươn xa thế giới”, góp phần đưa Mường Hoa trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc tế.

… đến quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á

Bộ sưu tập biệt thự ON 39 VILLAS được thiết kế theo phong cách Zen Á Đông

Để hiện thực hóa khát vọng “vươn xa thế giới”, Alphora Muong Hoa lựa chọn một hướng đi khác biệt, hiếm thấy trên thị trường bất động sản toàn cầu - là quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng danh tiếng thế giới trong cùng một quần thể. Và đó chính là lý do, dự án được mệnh danh “quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á” với sự hiện diện của ba tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, gồm: Tập đoàn Marriott International, Tập đoàn InterContinental Hotels Group và Tập đoàn Accor. Đi cùng với các tập đoàn là các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu sẽ cùng hội tụ tại Alphora Muong Hoa qua các dự án thành phần: The Residences at InterContinental Sapa Resort, InterContinental Sapa Resort, Sofitel Sapa Hotel & Residences, JW Marriott Sapa Resort & Spa, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott Sapa, Holiday Inn Sapa Resort.

Đặc biệt, bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu quốc tế, Alphora Muong Hoa còn sở hữu bộ sưu tập biệt thự giới hạn ON 39 VILLAS - dòng sản phẩm tinh hoa được phát triển dành riêng cho những chủ nhân tìm kiếm phiên bản “may đo” cho chính mình giữa thung lũng. Đây được xem là mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh nghỉ dưỡng của Alphora Muong Hoa. Bởi, một quần thể nghỉ dưỡng đồng thời quy tụ các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới và bộ sưu tập biệt thự giới hạn mang đậm dấu ấn bản địa là điều hiếm thấy trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Chính sự giao thoa giữa tiêu chuẩn quốc tế và bản sắc riêng của vùng đất đã tạo nên sức hấp dẫn khác biệt cho Alphora Muong Hoa - nơi những giá trị nguyên bản của vùng di sản được nâng tầm bằng những chuẩn mực toàn cầu.

Kiến tạo một điểm đến toàn cầu giữa thung lũng Mường Hoa

Không chỉ là quần thể hội tụ các bất động sản nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế, Alphora Muong Hoa được kiến tạo với khát vọng trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách năm châu. Tại đây, hệ sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa, thương mại và chăm sóc sức khỏe được hội tụ với các điểm nhấn như Sapa Premium Shopping Outlet, Trung tâm Văn hóa Tây Bắc, Panorama Onsen Spa & Resort, Làng Ẩm thực quốc tế cùng chuỗi hoạt động mua sắm, giải trí đa dạng. Tất cả hòa quyện để tạo nên một điểm đến đa trải nghiệm, giúp cho mỗi hành trình đến Sa Pa không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, mà còn là cơ hội khám phá sâu hơn những giá trị văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống đặc trưng của vùng đất Mường Hoa.

Phân khu Làng Ẩm thực Quốc tế với 31 căn shophouse nằm ngay ở “cửa ngõ” của dự án

Chia sẻ về tâm huyết dành cho dự án, đại diện Tập đoàn Alphanam cho biết, trong suốt quá trình phát triển dự án, Tập đoàn Alphanam luôn kiên định với triết lý tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ những giá trị nguyên bản của Mường Hoa. Mỗi công trình tại Alphora Muong Hoa được nghiên cứu để hòa mình vào cảnh quan thay vì làm thay đổi cảnh quan, để sự hiện diện của dự án góp phần tôn vinh vẻ đẹp vốn có của vùng đất di sản. Chính vì vậy, đến với Alphora Muong Hoa, các chủ nhân không chỉ tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, mà còn hòa mình giữa những thửa ruộng bậc thang trải dài theo triền núi, những cánh rừng vầu nguyên sinh, những dòng suối mát lành len lỏi qua thung lũng, những bản làng lưu giữ bản sắc văn hóa cùng biển mây đặc trưng của Sa Pa. Đó là những giá trị đã làm nên sức hút riêng có của Mường Hoa và cũng là những giá trị mà Alphanam mong muốn gìn giữ cho hôm nay và nhiều thế hệ mai sau.

Thông tin chi tiết liên hệ: Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa

Địa chỉ: Thung lũng Mường Hoa, tổ dân phố Cầu Mây 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Website: https://alphoramuonghoa.vn/