Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN – Lợi thế logistics vượt trội, điểm đến chiến lược của doanh nghiệp sản xuất tại Khánh Hòa

Trong bối cảnh chi phí thuê đất, nhân công và vận hành tại các trung tâm công nghiệp truyền thống như Bình Dương, Đồng Nai liên tục gia tăng, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng mở rộng hoạt động sang các địa phương sở hữu quỹ đất lớn, hạ tầng đồng bộ và chi phí cạnh tranh hơn. Trong đó, Khánh Hòa nổi lên như một điểm sáng mới trên bản đồ đầu tư công nghiệp nhờ lợi thế kết nối giao thông đa phương thức và vị trí trung tâm của khu vực Nam Trung Bộ.

Nắm giữ nhiều lợi thế về vị trí và hạ tầng, Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN đang trở thành lựa chọn đáng chú ý của các doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm sản xuất, kho vận và trung chuyển hàng hóa tại miền Trung.

Vị trí chiến lược kết nối liên vùng

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 27C, CCN Diên Thọ VCN kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1A và tuyến Cao tốc Bắc – Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ CCN Diên Thọ VCN, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận các trung tâm kinh tế và vùng nguyên liệu trọng điểm:

● Chỉ 20 phút di chuyển đến trung tâm TP. Nha Trang.

● Khoảng 5 giờ di chuyển đến TP.HCM thông qua hệ thống cao tốc Bắc – Nam.

● Khoảng 3 giờ đến Buôn Ma Thuột, trung tâm kinh tế và nguyên liệu của khu vực Tây Nguyên.

● Khoảng 2 giờ đến Đà Lạt, vùng nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Lợi thế vị trí giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Kết nối đa phương thức – Gia tăng năng lực logistics

Không chỉ sở hữu lợi thế về đường bộ, CCN Diên Thọ VCN còn được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối nhanh với hệ thống cảng biển và hàng không trọng điểm của khu vực.

Từ dự án, doanh nghiệp có thể tiếp cận:

● Cảng Cam Ranh trong khoảng 50 phút di chuyển.

● Cảng Nam Vân Phong trong khoảng 60 phút.

● Cảng nước sâu Cà Ná trong khoảng 2 giờ.

● Sân bay Quốc tế Cam Ranh chỉ khoảng 46 phút.

Sự kết nối đồng bộ giữa đường bộ, cảng biển và hàng không giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa và giao thương quốc tế.

Quỹ đất công nghiệp dài hạn, sẵn sàng cho chiến lược phát triển bền vững

CCN Diên Thọ VCN có quy mô khoảng 50 ha và định hướng mở rộng lên 70 ha trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhiều ngành nghề sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, thời hạn thuê đất lên đến 50 năm giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, xây dựng nhà máy và mở rộng quy mô sản xuất theo chiến lược phát triển bền vững.

Trong bối cảnh lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào khả năng tối ưu chuỗi cung ứng và tốc độ kết nối thị trường, những khu công nghiệp, cụm công nghiệp sở hữu vị trí giao thông chiến lược như CCN Diên Thọ VCN đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư mới tại Khánh Hòa.

Với lợi thế hạ tầng, vị trí và khả năng kết nối logistics đa phương thức, CCN Diên Thọ VCN không chỉ cung cấp quỹ đất sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.