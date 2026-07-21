Bộ ba lợi thế khó sao chép của căn hộ The Sunrise Bay vừa ra mắt: Chuẩn Diamond, vị trí độc tôn và sở hữu lâu dài

Sau 10 năm kể từ dấu mốc Vinhomes Metropolis, Vinhomes vừa chính thức đưa tiêu chuẩn căn hộ Diamond trở lại miền Bắc với dòng sản phẩm The Sunrise Bay tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Sở hữu vị trí chiến lược trực diện vịnh di sản, cạnh ga đường sắt tốc độ cao, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp nhất cùng pháp lý sở hữu lâu dài, dự án được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc căn hộ cao tầng tại Quảng Ninh.

Tọa độ chiến lược đón đầu dòng khách từ hạ tầng tỷ USD

Tại sự kiện kick-off “From Heritage to Icon” chiều 18/7, ngay khoảnh khắc Vinhomes Global Gate Hạ Long giới thiệu dòng căn hộ The Sunrise Bay, khoảng 2.000 môi giới đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay, reo hò không ngớt.

Song song với đó, chương trình livestream cũng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Sức nóng của sự kiện kick-off minh chứng cho giá trị và tiềm năng của căn hộ The Sunrise Bay

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Giám đốc Dự án Công ty Mayhomes cho biết, không phải tự nhiên thị trường lại có phản ứng tích cực đến vậy.

Từ đầu năm đến nay, các dự án của Vinhomes luôn chiếm khoảng 60 - 70% tổng lượng giao dịch trên thị trường sơ cấp. Với những giá trị mà The Sunrise Bay mang lại, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ hấp thụ ấn tượng.

“Đây là cụm căn hộ đầu tiên nằm gần ga cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Chỉ cần 50% lượng du khách đến đất mỏ bằng phương tiện hiện đại này, mỗi năm sẽ có hơn 10 triệu khách ghé ngang The Sunrise Bay. Đây là cơ hội trong mơ của những nhà đầu tư dịch vụ lưu trú”, ông Nguyễn Mạnh Kiên chia sẻ.

Đặc biệt, khi cảng hàng không quốc tế Gia Bình hoàn thành, lượng khách đổ về Hạ Long sẽ còn lớn hơn. Theo thiết kế, công suất của sân bay này lên tới 50 triệu hành khách/năm. Khi rời khỏi máy bay, du khách có thể tới ga Gia Bình và đi thẳng tới Hạ Long trong chưa đầy 20 phút nhờ đường sắt tốc độ cao.

Phân khúc cao tầng đang có khả năng khai thác dòng tiền ấn tượng tại Hạ Long.

Khi có dòng khách ổn định, dòng tiền sẽ đi theo như một lẽ tất yếu. Dẫn số liệu từ các dự án đang vận hành tại Hạ Long, ông Nguyễn Mạnh Kiên cho biết, hiện căn hộ một phòng ngủ chỉ cần đạt công suất cho thuê khoảng 65% là đã có thể mang về khoản lợi nhuận 23 triệu đồng/tháng.

Với dòng căn hai phòng ngủ, số tiền lãi thu về có thể lên tới 36 triệu đồng/tháng. Đây không phải con số cuối cùng, bởi khi lượng khách gia tăng, mặt bằng giá thuê sẽ còn tiếp tục đi lên theo quy luật cung cầu.

Chuẩn Diamond trở lại cùng lợi thế sở hữu lâu dài

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của The Sunrise Bay chính là tiêu chuẩn chất lượng. Sau Vinhomes Metropolis, thị trường đã phải chờ tới 10 năm để chứng kiến một siêu phẩm tiêu chuẩn Diamond tiếp theo tại miền Bắc.

Thậm chí, ông Lương Văn Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Trường Phát còn hé lộ rằng, tiêu chuẩn Diamond của The Sunrise Bay còn được nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm.

“Hệ cửa kính Low-E tại Vinhomes Golden River Ba Son chỉ có hai lớp. Trong khi đó, The Sunrise Bay có tới 3 lớp kính, giúp tăng khả năng cách âm, cách nhiệt. Những khoản nâng cấp âm thầm này cho thấy chủ đầu tư đang dành rất nhiều tâm huyết cho sản phẩm”, ông Lương Văn Tuấn chia sẻ.

The Sunrise Bay là khu cao tầng ven vịnh hiếm hoi tại Hạ Long có pháp lý sổ đỏ lâu dài.

Với tiêu chuẩn Diamond, những thương hiệu hàng đầu châu Âu sẽ cùng nhau quy tụ trong mỗi căn hộ The Sunrise Bay. Ngay cả Smeg (Italy) - thương hiệu “trẻ” nhất trong danh sách - cũng có lịch sử hơn 75 năm phát triển các dòng thiết bị nhà bếp cao cấp. Trong khi đó, Duravit (Đức) đã có hơn 200 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh.

Nếu Diamond là câu chuyện về chất lượng, thì pháp lý lại là nền tảng cho đà tăng trưởng giá trị dài hạn của The Sunrise Bay. Theo ông Lương Văn Tuấn, dự án được phát triển trên quỹ đất ở với pháp lý sở hữu lâu dài, giúp tài sản bền bỉ tăng trưởng qua hàng thập kỷ.

“Đây là điểm nhấn khác biệt so với phần lớn nguồn cung cao tầng tại Hạ Long hiện nay, chủ yếu là căn hộ thương mại - dịch vụ có thời hạn sở hữu từ 50 - 70 năm. Kể cả người mua ở thực hay nhà đầu tư, ai cũng muốn một căn hộ có quyền sở hữu lâu dài, có khả năng tích sản truyền đời thay vì lo lắng đếm ngược từng năm”, ông Lương Văn Tuấn bình luận.

The Sunrise Bay dự kiến sẽ được bàn giao vào quý III/2028, ngay trước thời điểm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi vào vận hành

Không chỉ khác nhau về thời hạn sở hữu, căn hộ trên đất ở và căn hộ thương mại - dịch vụ còn có sự khác biệt ở những quyền lợi mà nhiều người mua dễ bỏ qua.

“Căn hộ thương mại - dịch vụ áp dụng biểu giá điện, nước dành cho hoạt động kinh doanh, thường sẽ cao hơn khoảng 50 - 60% so với biểu giá dân cư, vốn được áp dụng cho các căn hộ trên đất ở. Khoản chênh lệch này tác động trực tiếp đến chi phí sử dụng và hiệu quả khai thác cho thuê trong dài hạn”, lãnh đạo Công ty Trường Phát cho biết.

Dự kiến bàn giao vào quý III/2028, ngay trước thời điểm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi vào khai thác, The Sunrise Bay không chỉ đón đầu chu kỳ phát triển mới của Hạ Long mà còn đáp ứng tiêu chuẩn sống, đầu tư ngày càng nâng cao tại đất mỏ. Sự kết hợp của vị trí gắn với hạ tầng chiến lược, tiêu chuẩn Diamond và pháp lý sổ đỏ lâu dài cũng đưa dự án trở thành “ngôi sao mới” của thị trường căn hộ Quảng Ninh.