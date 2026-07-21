Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than

TPO - Sáng 21/7, Đoàn công tác của Chính Phủ do đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã đến thăm hỏi bà con và kiểm tra, làm việc về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu và xã Mường Than để nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, kết quả triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời xem xét những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và triển khai khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.