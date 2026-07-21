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Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than

Thái Thịnh

TPO - Sáng 21/7, Đoàn công tác của Chính Phủ do đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã đến thăm hỏi bà con và kiểm tra, làm việc về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

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Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, động viên gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản.
Nhiều phần quà đã được đoàn công tác của Phó Thủ tướng trao đến các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai.

Nhiều phần quà đã được đoàn công tác của Phó Thủ tướng trao đến các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai.

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Phó Thủ tướng cũng đã dành thời gian thăm, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường Than.
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác kiểm tra dự án bố trí dân cư cho những hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu và xã Mường Than để nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, kết quả triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời xem xét những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và triển khai khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thái Thịnh
#mưa lũ

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