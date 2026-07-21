Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Lê Tấn Minh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban chấp hành gồm 50 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 14 người. Ông Lê Tấn Minh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng.

Ngày 21/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với sự tham gia của 200 đại biểu.

tp-thang-nhan-ai-11.jpg
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đã vận động được gần 667 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo. Ảnh: Giang Thanh

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn đã vận động, tiếp nhận và triển khai các chương trình, dự án, hoạt động nhân đạo đạt gần 667 tỷ đồng, trợ giúp trực tiếp hơn 1,8 triệu lượt người dân.

Nhiều phong trào, cuộc vận động và chương trình trọng tâm đạt kết quả nổi bật, như: phong trào “Tết Nhân ái” đạt 298% chỉ tiêu bình quân hằng năm, “Tháng Nhân đạo” đạt 141%, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đạt 111%, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đạt 104% chỉ tiêu Trung ương giao…

Nghị quyết Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, như: trợ giúp 2.500 địa chỉ nhân đạo, nâng giá trị hoạt động công tác xã hội nhân đạo tăng 5% so với nhiệm kỳ trước, trợ giúp thường xuyên và đột xuất từ 150.000 lượt người, vận động trên 2% dân số tham gia hiến máu tình nguyện mỗi năm, tổng giá trị nguồn lực vận động đạt trên 650 tỷ đồng…

tp-hoi-chu-thap-do-da-nang-2.jpg
Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ba khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng hội viên, tình nguyện viên và lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa địa chỉ nhân đạo bảo đảm minh bạch trong vận động và sử dụng nguồn lực; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, thúc đẩy sinh kế tự cường và phát triển bền vững.

Theo ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả trợ giúp làm thước đo, xây dựng nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, bền vững.

“Hội cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy làm từ thiện sang quản trị nhân đạo hiện đại, từ cứu trợ đơn thuần sang trợ giúp phát triển, từ hỗ trợ riêng lẻ sang kết nối hệ sinh thái nhân đạo, từ phương thức vận động truyền thống sang quản trị dữ liệu, quản trị nguồn lực và nâng cao năng lực tự cường của cộng đồng”, ông Thanh nói.

hoi-chu-thap-do-da-nang-1.jpg
Ông Lê Tấn Minh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 50 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên, Thường trực Hội và Ban Kiểm tra.

Ông Lê Tấn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Nguyễn Tiến Lâm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban Kiểm tra.

Giang Thanh
#Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng #Đà Nẵng #Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng #Hoạt động nhân đạo và truyền thống #Tháng Nhân đạo #Lê Tấn Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe