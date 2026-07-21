Tuổi trẻ Thái Nguyên tri ân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 82 gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại một số địa phương trong tỉnh.

Theo đó, Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Thị Thu Hiền dẫn đầu đã thăm gia đình Mẹ VNAH Đỗ Thị Thu (phường Phan Đình Phùng).

Mẹ VNAH Đỗ Thị Thu có hai người con trai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ là Anh hùng LLVT Vũ Xuân và Liệt sĩ Vũ Thiện. Tại đây, đoàn đã dâng lễ, thắp hương tri ân mẹ và các liệt sĩ Vũ Xuân, Vũ Thiện.

Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên thăm gia đình Mẹ VNAH Đỗ Thị Thu.

Liệt sĩ Vũ Xuân (1946 – 1974) - nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 2311, Đoàn 6 Pháo binh Quân giải phóng miền Nam (nay là Lữ đoàn Pháo binh Quân khu 9). Ông hy sinh anh dũng tại Kiên Giang và được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 2014.



Gia tài liệt sĩ Vũ Xuân để lại là cuốn nhật ký chiến tranh dày hơn 200 trang, ghi lại cuộc sống và chiến đấu của người lính, lý tưởng cách mạng và khát khao độc lập, tự do của thế hệ chống Mỹ cứu nước và cả dân tộc. Cuốn nhật ký đã được gia đình hiến tặng, hiện được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.



Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên do Bí thư Phạm Thị Thu Hiền đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Đồng Hỷ.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình ông Dương Văn Trí (xóm 9, xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên), bị ảnh hưởng chất độc da cam trên 81% và gia đình liệt sĩ Dương Văn Dừa (SN 1945, xóm 5, xã Đồng Hỷ).

Bà Lê Thị Vi (SN 1946) - vợ liệt sĩ Dương Văn Dừa cho biết, chồng nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969 tại chiến trường miền Nam, hiện vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

"Gia đình đã liên hệ, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn nhưng đã 57 năm qua gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Mới đây, chính quyền địa phương cũng đã lấy mẫu ADN con trai để xét nghiệm, đối chiếu hiện chưa có kết quả. Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt, xác định được nơi chôn cất chồng để đưa về quê", bà chia sẻ.

Trao 82 suất quà đến các gia đình chính sách

Cùng ngày, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên Nguyễn Thị Mai Anh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cộng (SN 1929, trú tại tổ 22 phường Phan Đình Phùng).

Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cộng

Mẹ Nguyễn Thị Cộng có chồng là liệt sĩ Nguyễn Duy Bộ (hy sinh năm 1952) và con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền (hy sinh năm 1974).

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Linh Sơn, Phan Đình Phùng và xã Đại Từ.

Đoàn công tác Tỉnh Đoàn Thái Nguyên thăm, tặng quà các gia đình chính sách ngày 21/7.

Tại các gia đình đến thăm, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Chị Phạm Thị Thu Hiền khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực động viên con cháu thi đua lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Được biết, dịp này Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng 82 suất quà cho các gia đình chính sách dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.