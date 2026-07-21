Bạn trẻ Đà Nẵng học kỹ năng phòng cháy, xử lý sự cố trong tình huống khẩn cấp

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng đã dành hơn 3 tháng khảo sát, đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để thực hiện dự án cộng đồng "Ngược dòng khói lửa", góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng cháy đến giới trẻ và cộng đồng.

Bạn trẻ Đà Nẵng kể chuyện người lính cứu hỏa bằng nghệ thuật sân khấu. Ảnh: DQ.

Chương trình không chỉ là lời tri ân những người lính ngày đêm đối mặt với hiểm nguy, mà còn hướng đến lan tỏa ý thức phòng cháy trong cộng đồng, giúp người dân hiểu rằng phòng cháy luôn quan trọng hơn chữa cháy.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa sân khấu hóa và diễn tập thực tế. Qua những tiểu phẩm tái hiện các vụ cháy cùng câu chuyện về người lính cứu hỏa, khán giả có cơ hội cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng phía sau mỗi lần còi báo cháy vang lên. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố, thoát nạn và cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố, thoát nạn và cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình là khi các sinh viên trao những lá thư viết tay cùng những món quà nhỏ đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ như lời cảm ơn dành cho những người luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên hào hứng tham gia chương trình "Ngược dòng khói lửa".

Trần Nguyễn Khánh Hòa - Trưởng ban Đối ngoại của dự án và từng có thời gian là chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng PCCC cho biết, những trải nghiệm thực tế đã thôi thúc anh cùng các thành viên xây dựng chương trình.

"Chúng tôi muốn mượn ngôn ngữ nghệ thuật để biến những bài học từ các vụ hỏa hoạn thành kiến thức và kỹ năng sinh tồn gần gũi, dễ tiếp cận. Hy vọng chương trình góp phần thay đổi tâm lý chủ quan trong phòng cháy, để giảm bớt những mất mát, đau thương do hỏa hoạn gây ra", Khánh Hòa nói.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được trải nghiệm các hoạt động tại chương trình.

Trung tá Nguyễn Huy Linh - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Đà Nẵng, cho biết sự quan tâm của các bạn trẻ là nguồn động viên lớn đối với lực lượng.

"Chúng tôi rất tự hào khi công việc hằng ngày của mình được các bạn sinh viên, thế hệ trẻ cũng như người dân ghi nhận. Đó là động lực để toàn lực lượng tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân, không phụ sự tin yêu của mọi người", Trung tá Linh chia sẻ.

Dự án cộng đồng "Ngược dòng khói lửa", lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng cháy đến giới trẻ và cộng đồng.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, trải nghiệm thực tế và thông điệp cộng đồng, "Ngược dòng khói lửa" không chỉ là hoạt động tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ lựa chọn hành động để lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến cộng đồng theo cách gần gũi và giàu cảm xúc.