Thanh niên kể chuyện 'địa chỉ đỏ' bằng công nghệ số

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ số để quảng bá các "địa chỉ đỏ", góp phần đưa lịch sử quê hương đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ



"Giữa vùng quê yên bình Phúc Trạch (Hà Tĩnh), có một nơi lưu giữ ký ức không thể nào quên của dân tộc...", lời thuyết minh trong trẻo của nữ đoàn viên Trường THPT Phúc Trạch mở đầu đoạn video giới thiệu Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Chứng tích tội ác chiến tranh tại Trường cấp II Hương Phúc (xã Phúc Trạch).

Bằng những thước phim giản dị, tư liệu lịch sử cùng lối dẫn chuyện truyền cảm, các đoàn viên đã tái hiện một phần ký ức đau thương của chiến tranh, giúp người xem hiểu hơn về những mất mát, hy sinh trên mảnh đất Hà Tĩnh, đồng thời thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Không chỉ riêng Trường THPT Phúc Trạch, nhiều đoàn trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang lựa chọn cách kể những câu chuyện lịch sử bằng công nghệ số. Bên cạnh những hình thức tuyên truyền truyền thống, các đoàn viên xây dựng video giới thiệu di tích, thiết kế bảng mã QR để người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin, qua đó đưa các "địa chỉ đỏ" đến gần hơn với giới trẻ.

Lan toả phong trào "Mỗi đoàn trường THPT một dự án tình nguyện vì cộng đồng".

Đây là những công trình được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2026 và phong trào "Mỗi đoàn trường THPT một dự án tình nguyện vì cộng đồng", góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 15 video giới thiệu, lan tỏa giá trị các di tích lịch sử, đồng thời tích hợp mã QR tại nhiều điểm di tích, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Một địa điểm di tích lịch sử được thiết kế bảng mã QR để người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin.

Anh Nguyễn Song Hào - Bí thư Đoàn xã Phúc Trạch cho biết, việc số hóa các "địa chỉ đỏ" là cách để lịch sử đến gần hơn với giới trẻ. Theo anh Hào, mỗi video hay mã QR đều do chính đoàn viên thực hiện, nên trong quá trình tìm tư liệu, ghi hình, biên tập, các bạn cũng hiểu sâu hơn về lịch sử và trở thành những người lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa trên quê hương.

Lan tỏa những hoạt động tri ân

Không chỉ dừng lại ở việc số hóa các "địa chỉ đỏ", tuổi trẻ Hà Tĩnh còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa nhằm tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Theo đó, 100% đoàn trường trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ và tri ân người có công với cách mạng. Nhiều đơn vị còn tích cực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua tuyên truyền, hỗ trợ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Các hoạt động tri ân dịp tháng 7 được đoàn viên thanh niên triển khai sôi nổi.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người có công khám chữa bệnh miễn phí.

Đến nay, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai hơn 45 dự án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và địa chỉ đỏ, thu hút trên 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều hoạt động được duy trì thường xuyên như vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc khuôn viên di tích, tổ chức sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, góp phần đưa các "địa chỉ đỏ" trở thành không gian giáo dục truyền thống gần gũi với thế hệ trẻ.

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp tại các khu di tích lịch sử.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cơ sở đoàn còn tổ chức 55 hoạt động tri ân như dâng hương, thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc phần mộ, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Theo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, những công trình, phần việc của tuổi trẻ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa mà còn bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng cho đoàn viên, thanh niên.