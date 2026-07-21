Chuyện gì đang xảy ra trên mạng xã hội Threads?

TPO - Từ một nền tảng được nhiều người trẻ lựa chọn để chia sẻ và kết nối, Threads đang dần trở thành "điểm nóng" của những nội dung gây tranh cãi và câu tương tác. Sự lan truyền của các bài viết này đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng môi trường mạng.

Ra mắt vào tháng 7/2023, Threads là nền tảng chia sẻ nội dung bằng văn bản do Meta phát triển. Theo công bố của Mark Zuckerberg - CEO Meta, tính đến tháng 8/2025, Threads đã đạt hơn 400 triệu người dùng hoạt động hằng tháng trên toàn cầu, trở thành một trong những nền tảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Meta.

Nghiên cứu The Emergence of Threads: The Birth of a New Social Network của Peixian Zhang và cộng sự, công bố năm 2024, cho thấy, Threads có xu hướng thu hút và duy trì mạnh hơn các cuộc thảo luận về chính trị, công nghệ và những vấn đề dễ gây tranh luận so với Instagram. Còn theo Wired, nền tảng này có bài đăng mang yếu tố “rage bait” (tạm dịch: khiêu khích) trở nên phổ biến và dễ lan truyền hơn bao giờ hết. Hay trong nghiên cứu về "Từ lóng tiêu cực trên mạng Internet trong giao tiếp số ở Việt Nam: Quá trình giải mã, đánh giá và tự điều chỉnh cách sử dụng" của tác giả Nguyễn Trường Giang và Phan Đức Nam đã dẫn chứng, Instagram hoặc Threads có thể được coi như không gian cá nhân, thân mật hoặc riêng tư hơn. Người dùng hay sử dụng từ lóng mang sắc thái tiêu cực ở trên Threads hơn các nền tảng khác.

Tại Việt Nam, Threads cũng nhanh chóng được giới trẻ đón nhận. Với đặc trưng tập trung vào nội dung văn bản và cơ chế tương tác theo dạng hội thoại, nền tảng này trở thành nơi nhiều người trẻ chia sẻ những câu chuyện đời thường, giãi bày cảm xúc, tìm kiếm sự đồng cảm, đồng thời kết nối, trao đổi kiến thức và mở rộng các mối quan hệ trong học tập, công việc.

“Chợ phiên” khuếch tán thông tin tiêu cực

Nổi bật trên Threads thời gian gần đây là các bài viết khai thác những chủ đề dễ gây tranh cãi như vai trò giới, trách nhiệm gia đình, tình yêu, hôn nhân, tiền bạc hay lối sống.

Không ít bài đăng đưa ra các quan điểm như “đàn ông phải có thu nhập cao mới nên kết hôn” hoặc những phát ngôn mang tính định kiến đối với một nhóm người. Những nội dung này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, tạo ra các luồng ý kiến đối lập và đẩy các cuộc thảo luận vào trạng thái đối đầu thay vì đối thoại.

Những chủ đề về định kiến giới, trang phục học đường, ngoại hình hay lối sống thường được đưa lên Threads dưới dạng các bài viết gợi tranh luận, thu hút lượng lớn tương tác.

Không chỉ những phát ngôn cực đoan, Threads còn xuất hiện nhiều bài viết cố tình “mồi” các quan điểm lệch chuẩn hoặc những tình huống gây tranh cãi nhằm kích thích người dùng bình luận. Đây là một dạng “rage bait” (khiêu khích).

Để thu hút sự chú ý, nhiều bài viết được xây dựng theo một kịch bản quen thuộc. Bài đăng thường mở đầu bằng một phát ngôn gây sốc hoặc một quan điểm kiểu như: “Phụ nữ có cần sự nghiệp sau khi kết hôn?” hay “Yêu 2 người cùng lúc có sai không?”. Không ít bài viết chỉ đưa ra một góc nhìn phiến diện hoặc một tình huống thiếu bối cảnh, sau đó kết thúc bằng những câu hỏi như “Mọi người nghĩ sao?”, để kích thích người dùng bình luận và tranh luận.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn lợi dụng cơ chế đề xuất nội dung của Threads để gia tăng lượt tiếp cận và phục vụ mục đích cá nhân. Sau khi thu hút lượng lớn tương tác, người đăng tiếp tục điều hướng người dùng sang các nền tảng khác hoặc chèn liên kết phục vụ hoạt động tiếp thị liên kết (affiliate), bán hàng hoặc xây dựng tệp người theo dõi.

Đẩy những cuộc tranh luận mạng lên đỉnh điểm

Việc các nội dung gây tranh cãi liên tục được đề xuất trên bảng tin khiến nhiều người dùng, đặc biệt là giới trẻ, không khỏi lo ngại.

Là người thường xuyên sử dụng Threads để cập nhật thông tin và theo dõi các chủ đề xã hội, Thu Trang (26 tuổi, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết thời gian gần đây bảng tin của cô xuất hiện dày đặc những bài viết mang tính gây tranh cãi.

Thu Trang thường lướt thấy các thông tin xấu trên trang mạng xã hội này. Ảnh: NVCC

“Mình thấy chỉ cần lướt vài phút là đã gặp rất nhiều bài đăng đưa ra những quan điểm cực đoan hoặc phiến diện về tình yêu, hôn nhân, vai trò giới. Ban đầu mình cũng vào đọc vì tò mò nhưng càng đọc càng thấy nhiều cuộc tranh luận đi quá xa, mọi người sẵn sàng công kích nhau chỉ vì khác quan điểm”, Trang chia sẻ.

Theo Trang, điều đáng lo không nằm ở việc tồn tại nhiều ý kiến trái chiều mà ở cách các bài viết được xây dựng để kích thích tranh luận. Những nội dung này liên tục xuất hiện trên bảng tin khiến người dùng, đặc biệt là người trẻ, dễ bị cuốn vào các cuộc tranh cãi và dần coi những quan điểm cực đoan là điều bình thường.

Cùng quan điểm, Minh Anh (21 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cũng nhận thấy không ít tài khoản lợi dụng các chủ đề nhạy cảm để kéo tương tác rồi chèn liên kết bán hàng hoặc điều hướng sang nền tảng khác.

“Mình thường xuyên bắt gặp những bài đăng về giới, ngoại tình hay bàn tán đời tư người khác nhưng thiếu căn cứ. Càng nhiều người vào tranh luận hay phản bác, những nội dung này càng dễ được đề xuất đến nhiều người dùng hơn”, Minh Anh cho biết.

Cô cũng cho rằng, điều này không chỉ làm nhiễu môi trường thông tin trên Threads mà còn có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của người trẻ khi thường xuyên tiếp xúc với các nội dung lệch chuẩn.

Khuếch đại với tốc độ và phạm vi lớn

Dưới góc nhìn an ninh mạng, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên - cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho rằng, Threads có khả năng khuếch đại thông tin với tốc độ và phạm vi rất lớn, cả tích cực lẫn tiêu cực.

Cơ chế đề xuất nội dung của nền tảng được xây dựng nhằm tối ưu hóa mức độ tương tác của người dùng, thuật toán đề xuất không đánh giá đúng sai, mà tối ưu khả năng giữ chân người dùng, vì vậy những nội dung gây tranh cãi, kích động cảm xúc hoặc tạo ra nhiều bình luận thường được ưu tiên lan truyền hơn các nội dung trung lập. Điều này khiến các thông tin sai lệch, tin đồn, nội dung thao túng dư luận hoặc các chiến dịch gây ảnh hưởng có thể được khuếch đại nhanh chóng.

Đối với các đối tượng xấu, Threads có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các chiến dịch thao túng thông tin. Chỉ với một số lượng tài khoản ảo, kết hợp các hoạt động bình luận, chia sẻ hoặc tương tác có chủ đích, chúng có thể tạo ra cảm giác rằng một vấn đề đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng, từ đó kích hoạt thuật toán tiếp tục phân phối nội dung đến nhiều người dùng hơn.

Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo tạo sinh để sản xuất hàng loạt bài viết, hình ảnh hoặc bình luận có nội dung tự nhiên, quy mô và tốc độ của các chiến dịch này càng được mở rộng, việc ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Kẻ xấu có thể lợi dụng để thao túng nhận thức, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội và làm gia tăng các rủi ro đối với an ninh mạng cũng như an ninh quốc gia.

Ở chiều ngược lại, Threads cũng là một nguồn dữ liệu có giá trị đối với hoạt động nắm tình hình xã hội giúp phát hiện sớm các dư luận xã hội trên không gian mạng. Tuy nhiên, do lượng thông tin rất lớn và chất lượng không đồng đều, các đơn vị phân tích cần có quy trình xác minh chặt chẽ để phân biệt thông tin xác thực với tin giả, tin sai sự thật hoặc nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhưng nếu biết cách tận dụng, các cơ quan quản lý nhà nước có thể tận dụng để nhanh chóng phát hiện các vụ việc và kịp thời can thiệp, xử lý.