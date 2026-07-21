Thanh niên Việt Nam – Singapore trao đổi về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Trao đổi lãnh đạo thanh niên Việt Nam – Singapore 2026, đoàn đại biểu hai nước đã trao đổi, thảo luận về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; phát triển bền vững; và cơ chế phối hợp giữa Chính phủ với thanh niên trong tiến trình hội nhập khu vực.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn vừa tham dự Chương trình Trao đổi lãnh đạo thanh niên Việt Nam – Singapore lần thứ ba (SVYLEP 2026) với chủ đề "Từ ý tưởng đến tác động: Lãnh đạo Thanh niên và đổi mới sáng tạo trong một thế giới đang chuyển động", diễn ra ngày 14 – 18/7, tại Singapore.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 15 thành viên, do anh Nguyễn Hữu Tú – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi làm Trưởng đoàn. Về phía Singapore, đoàn cũng gồm 15 đại biểu là những nhà lãnh đạo trẻ đang công tác tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiêu biểu.

Đoàn đại biểu thanh niên hai nước tại lễ khai mạc chương trình SVYLEP 2026. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu thanh niên hai nước đã có buổi tọa đàm với ông Alvin Tan - Bộ trưởng Nhà nước tại Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, Phó Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore.

Buổi tọa đàm tập trung thảo luận đối với câu hỏi định hướng: "Các nhà lãnh đạo trẻ có thể đóng vai trò gì trong việc kiến tạo một Đông Nam Á đổi mới, tự cường và kết nối?".

Đại biểu hai nước đã trao đổi về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; phát triển bền vững; và cơ chế phối hợp giữa Chính phủ với thanh niên trong tiến trình hội nhập khu vực.

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam làm việc tại Hiệp hội Hỗ trợ Người có Nhu cầu Đặc biệt (APSN), tìm hiểu mô hình giáo dục hòa nhập và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện mà Singapore đã kiên trì xây dựng nhiều thập kỷ qua.

Đoàn cũng tham dự tọa đàm chuyên đề "Lãnh đạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo – đổi mới, niềm tin và tác động"; tọa đàm "Singapore – Việt Nam: Góc nhìn về lãnh đạo, đổi mới và doanh nghiệp"; hội thảo Trí tuệ Văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Việt Nam đã giới thiệu một số nét đặc sắc của văn hóa Việt tới bạn bè Singapore, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người và thế hệ trẻ Việt Nam năng động, hội nhập.

Anh Nguyễn Hữu Tú trao tặng quà lưu niệm cho đại diện Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore. Ảnh: BTC

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam – Singapore thăm và làm việc tại APSN Café for All – mô hình việc làm hòa nhập cho người khuyết tật trí tuệ tại Singapore. Ảnh: BTC