Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh niên Việt Nam – Singapore trao đổi về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo

Xuân Tùng

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Trao đổi lãnh đạo thanh niên Việt Nam – Singapore 2026, đoàn đại biểu hai nước đã trao đổi, thảo luận về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; phát triển bền vững; và cơ chế phối hợp giữa Chính phủ với thanh niên trong tiến trình hội nhập khu vực.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn vừa tham dự Chương trình Trao đổi lãnh đạo thanh niên Việt Nam – Singapore lần thứ ba (SVYLEP 2026) với chủ đề "Từ ý tưởng đến tác động: Lãnh đạo Thanh niên và đổi mới sáng tạo trong một thế giới đang chuyển động", diễn ra ngày 14 – 18/7, tại Singapore.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 15 thành viên, do anh Nguyễn Hữu Tú – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi làm Trưởng đoàn. Về phía Singapore, đoàn cũng gồm 15 đại biểu là những nhà lãnh đạo trẻ đang công tác tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiêu biểu.

tienphong-thanhnien-vietnam-singapore4.jpg
Đoàn đại biểu thanh niên hai nước tại lễ khai mạc chương trình SVYLEP 2026. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu thanh niên hai nước đã có buổi tọa đàm với ông Alvin Tan - Bộ trưởng Nhà nước tại Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, Phó Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore.

Buổi tọa đàm tập trung thảo luận đối với câu hỏi định hướng: "Các nhà lãnh đạo trẻ có thể đóng vai trò gì trong việc kiến tạo một Đông Nam Á đổi mới, tự cường và kết nối?".

Đại biểu hai nước đã trao đổi về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; phát triển bền vững; và cơ chế phối hợp giữa Chính phủ với thanh niên trong tiến trình hội nhập khu vực.

tienphong-thanhnien-vietnam-singapore1.jpg
Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam làm việc tại Hiệp hội Hỗ trợ Người có Nhu cầu Đặc biệt (APSN), tìm hiểu mô hình giáo dục hòa nhập và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện mà Singapore đã kiên trì xây dựng nhiều thập kỷ qua.

Đoàn cũng tham dự tọa đàm chuyên đề "Lãnh đạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo – đổi mới, niềm tin và tác động"; tọa đàm "Singapore – Việt Nam: Góc nhìn về lãnh đạo, đổi mới và doanh nghiệp"; hội thảo Trí tuệ Văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Việt Nam đã giới thiệu một số nét đặc sắc của văn hóa Việt tới bạn bè Singapore, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người và thế hệ trẻ Việt Nam năng động, hội nhập.

tienphong-thanhnien-vietnam-singapore3.jpg
Anh Nguyễn Hữu Tú trao tặng quà lưu niệm cho đại diện Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore. Ảnh: BTC
2aoboqlqx04psae9pl0ywcjlxprt06zatfyofar2.jpg
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam – Singapore thăm và làm việc tại APSN Café for All – mô hình việc làm hòa nhập cho người khuyết tật trí tuệ tại Singapore. Ảnh: BTC

Chương trình Trao đổi Lãnh đạo Thanh niên Việt Nam – Singapore là cơ chế hợp tác song phương giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore cùng Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore. Chương trình được triển khai từ năm 2023 nhằm phát triển năng lực lãnh đạo cho thế hệ trẻ, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, mở rộng đối thoại chính sách và kết nối các nền tảng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp giữa hai nước.

Xuân Tùng
#trí tuệ nhân tạo #đổi mới sáng tạo #Việt Nam #Singapore #hợp tác thanh niên #khởi nghiệp #bền vững #trao đổi lãnh đạo thanh niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe