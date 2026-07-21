Thanh niên Việt Nam – Singapore trao đổi về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn vừa tham dự Chương trình Trao đổi lãnh đạo thanh niên Việt Nam – Singapore lần thứ ba (SVYLEP 2026) với chủ đề "Từ ý tưởng đến tác động: Lãnh đạo Thanh niên và đổi mới sáng tạo trong một thế giới đang chuyển động", diễn ra ngày 14 – 18/7, tại Singapore.
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 15 thành viên, do anh Nguyễn Hữu Tú – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi làm Trưởng đoàn. Về phía Singapore, đoàn cũng gồm 15 đại biểu là những nhà lãnh đạo trẻ đang công tác tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiêu biểu.
Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu thanh niên hai nước đã có buổi tọa đàm với ông Alvin Tan - Bộ trưởng Nhà nước tại Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, Phó Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore.
Buổi tọa đàm tập trung thảo luận đối với câu hỏi định hướng: "Các nhà lãnh đạo trẻ có thể đóng vai trò gì trong việc kiến tạo một Đông Nam Á đổi mới, tự cường và kết nối?".
Đại biểu hai nước đã trao đổi về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; phát triển bền vững; và cơ chế phối hợp giữa Chính phủ với thanh niên trong tiến trình hội nhập khu vực.
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam làm việc tại Hiệp hội Hỗ trợ Người có Nhu cầu Đặc biệt (APSN), tìm hiểu mô hình giáo dục hòa nhập và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện mà Singapore đã kiên trì xây dựng nhiều thập kỷ qua.
Đoàn cũng tham dự tọa đàm chuyên đề "Lãnh đạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo – đổi mới, niềm tin và tác động"; tọa đàm "Singapore – Việt Nam: Góc nhìn về lãnh đạo, đổi mới và doanh nghiệp"; hội thảo Trí tuệ Văn hóa.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Việt Nam đã giới thiệu một số nét đặc sắc của văn hóa Việt tới bạn bè Singapore, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người và thế hệ trẻ Việt Nam năng động, hội nhập.
Chương trình Trao đổi Lãnh đạo Thanh niên Việt Nam – Singapore là cơ chế hợp tác song phương giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore cùng Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore. Chương trình được triển khai từ năm 2023 nhằm phát triển năng lực lãnh đạo cho thế hệ trẻ, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, mở rộng đối thoại chính sách và kết nối các nền tảng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp giữa hai nước.