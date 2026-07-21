M Riverside Danang – Hành trình kiến tạo giá trị sống bên dòng sông Hàn

Sáng ngày 18/07/2026, tại Văn phòng Dự án M Riverside Danang, số 4–6 đường Bình Minh, Đà Nẵng, sự kiện chia sẻ thông tin “Năng lực triển khai dự án & Lộ trình bàn giao M Riverside Danang” đã mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước những cập nhật mới nhất về dự án.

Lắng nghe câu chuyện từ những đơn vị trực tiếp triển khai dự án

Trong khuôn khổ sự kiện, lần đầu tiên các nhà đầu tư được trực tiếp lắng nghe những chia sẻ về quá trình triển khai M Riverside Danang từ đại diện Central – Tổng thầu xây dựng và Artelia – đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án thuộc Artelia Group (Pháp). Đây là hai đơn vị uy tín với kinh nghiệm tham gia nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, góp phần củng cố năng lực triển khai và kiểm soát chất lượng trong quá trình hiện thực hóa M Riverside Danang.

Chia sẻ về tiến độ triển khai dự án, đại diện Tổng thầu Central cho biết: “Hiện nay, các hạng mục tại công trường M Riverside Danang đang được triển khai tích cực với sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư, Tổng thầu và các đơn vị liên quan. Chúng tôi đang tập trung nguồn lực, tổ chức thi công theo kế hoạch, hướng đến hoàn thành phần hầm theo mục tiêu đề ra và tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.”

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa- Đại diện Artelia chia sẻ tại dự án

Ở góc độ tư vấn giám sát và quản lý dự án, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, đại diện Artelia chia sẻ: “Song song với tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thi công. Các hạng mục được kiểm tra và giám sát theo hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và quy trình được phê duyệt. Sự phối hợp thường xuyên giữa các bên tại công trường là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đồng bộ về tiến độ, chất lượng và an toàn.”

Khách hàng tham quan và đầu tư tại dự án M Riverside Danang

M Riverside Danang – Giá trị sống mới bên dòng sông Hàn

Tọa lạc tại 06 đường 2/9, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, M Riverside Danang sở hữu vị trí nổi bật với ba mặt tiền bên sông Hàn, nằm tại khu vực trung tâm thành phố và thuận tiện kết nối đến nhiều điểm đến quan trọng.

Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí, M Riverside Danang được định hướng phát triển theo mô hình Work – Live – Resort, hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái nơi làm việc, sinh sống và tận hưởng phong cách sống nghỉ dưỡng được kết nối hài hòa trong cùng một không gian.

Dự án được định hướng phát triển hệ thống tiện ích đa dạng nhằm đáp ứng các nhu cầu trong đời sống hàng ngày. Sự kết hợp giữa không gian sống, tiện ích và lợi thế cảnh quan ven sông góp phần tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn hơn – nơi cư dân có thể kết nối với nhịp sống năng động của trung tâm thành phố, đồng thời tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn dành cho bản thân và gia đình.

Khi những cam kết từng bước trở thành giá trị hiện hữu

Giá trị của một dự án không chỉ được thể hiện qua vị trí, thiết kế hay hệ thống tiện ích, mà còn nằm ở cách những cam kết trên bản vẽ từng bước được hiện thực hóa tại công trường. Mỗi bước tiến của công trình hôm nay không chỉ góp phần định hình diện mạo của M Riverside Danang trong tương lai, mà còn là cách những cam kết về tiến độ, chất lượng và giá trị sống từng bước được hiện thực hóa – hướng đến kiến tạo một dấu ấn mới bên dòng sông Hàn.

Cô Mỹ Nữ - Khách hàng may mắn rút thăm giải nhất tại sự kiện

Địa chỉ thăm quan và trải nghiệm nhà mẫu M Riverside Danang

Số 4-06 Bình Minh 5, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Website: https://Mriverside.vn

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