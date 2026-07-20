Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.