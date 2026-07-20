CLIP: Xe tải tông rào chắn công trường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong

TPO - Chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lao vào hàng rào tôn chắn khu vực thi công nâng cấp mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận xã Mậu A, tỉnh Lào Cai). Vụ việc khiến tài xế xe tải tử vong.

Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Video: NDCC)

Chiều 20/7, đại diện UBND xã Mậu A xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một ôtô tải mất lái, lao vào rào chắn đang thi công đường tại Km 153, cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vụ tai nạn khiến lái xe tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40 hôm nay (20/7), ôtô tải mang BKS 50LD- 1907, do Lê Quốc H (SN 1980, ở xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Lào Cai đi Hà Nội.

Khi đến Km 153, đoạn qua địa phận xã Mậu A, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào hàng rào tôn chắn khu vực thi công nâng cấp mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ôtô vỡ nát, tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông chiều 20/7, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đưa tài xế bị mắc kẹt ra khỏi xe và đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, lái xe không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe không chú ý quan sát, tự gây tai nạn khi lưu thông qua khu vực đang sửa chữa.