'Người nhện' treo mình mưu sinh giữa chảo lửa Đà Nẵng

TPO - Lao động dưới thời tiết gần 40 độ C đã nhọc nhằn, những "người nhện" đầu đội trời, chân không đạp đất, treo mình giữa không trung hàng tiếng đồng hồ, không thể muốn là ngả lưng hay chạy vào bóng mát nghỉ ngơi.