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Xã hội

'Người nhện' treo mình mưu sinh giữa chảo lửa Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Lao động dưới thời tiết gần 40 độ C đã nhọc nhằn, những "người nhện" đầu đội trời, chân không đạp đất, treo mình giữa không trung hàng tiếng đồng hồ, không thể muốn là ngả lưng hay chạy vào bóng mát nghỉ ngơi.

Người nhện mưu sinh giữa chảo lửa Đà Nẵng﻿.Video: Thanh Hiền.
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Những người thợ sơn đu dây từ tầng thượng các tòa nhà cao tầng xuống để sơn mặt ngoài dưới thời tiết gần 40 độ. Ảnh: Thanh Hiền.
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Tòa nhà cao 11 tầng tại phường Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) là nơi làm việc của nhóm thợ sơn suốt nhiều ngày qua. Công việc vừa vất vả, vừa nguy hiểm, và tuyệt nhiên không thể muốn là có chỗ tựa lưng hay vào bóng mát nghỉ ngơi.
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Nhìn từ xa, những người thợ sơn hệt như "người nhện" bám lưng tòa nhà.
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Anh Nguyễn Văn Tấn (40 tuổi, Đà Nẵng) cho hay đã làm nghề thợ sơn hơn 10 năm, quá quen với việc đu dây sơn mặt ngoài những toà cao tầng. "Làm miết rồi quen, không sợ nữa, chỉ có những ngày trời nắng quá gắt thì mình nhanh mệt thôi", anh nói.
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Tay cầm cây lăn, tay nắm chặt dây, những "người nhện" lơ lửng giữa trời sơn nhà. Đặc thù của việc sơn, chống thấm các tòa nhà đòi hỏi phải làm vào trời nắng, nên họ đã quen, không hề than thở dù trời như chảo lửa.
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Công việc đầu đội trời, chân...không đạp đất không phải ai cũng dám làm. Anh Danh (30 tuổi, Đà Nẵng) cho hay đã gắn bó nhiều năm, giờ không còn "run" khi treo mình trên những tòa nhà.
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"Nghề nào cũng có vất vả, khó khăn, quan trọng là lạc quan với công việc của mình", anh Tấn cởi mở.
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Theo các "người nhện", mỗi ngày họ kiếm được khoảng 1 triệu đồng. So với nhiều nghề lao động tay chân khác, đây là mức thu nhập khá cao.
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Dưới tiết trời gần 40 độ, những người thợ sơn không thể quên những chai nước mỗi lần bắt đầu công việc.
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Họ thường làm theo nhóm để hỗ trợ cho nhau. "Sơn hết một trục từ trên xuống dưới là chúng tôi nghỉ để thu dây chuyển sang trục khác. Nhiều hôm làm đến trưa đứng bóng mà chưa xong, nắng muốn nổ đầu nhưng cũng ráng vì mỗi lần chuyển dây, thắt dây an toàn, vận chuyển đồ đạc...tốn công, mất thời gian lắm", anh Danh chia sẻ.
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Những người thợ sơn treo mình hàng tiếng đồng hồ ngoài trời để "thay áo mới" cho các tòa nhà.
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Cánh tay những người thợ sơn cháy sạm, nhuốm đầy màu sơn ôm chặt lấy dây an toàn. Trời càng nắng nóng, công việc của họ càng thuận lợi vì sơn nhanh khô.
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Nụ cười tỏa nắng của anh thợ sơn trẻ tuổi trong lúc nghỉ tay giữa độ cao hàng chục mét dưới trời bỏng rát.
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Những người thợ sơn như những chấm nhỏ li ti trên tòa nhà. Nhờ sự can đảm, chăm chỉ của họ mà các tòa nhà được khoác lên mình áo mới, bền bỉ qua bao mùa nắng mưa.
Thanh Hiền
#"Người nhện" #thợ sơn #nắng nóng #mưu sinh #chảo lửa #Đà Nẵng

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