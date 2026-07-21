'Người nhện' treo mình mưu sinh giữa chảo lửa Đà Nẵng

TPO - Lao động dưới thời tiết gần 40 độ C đã nhọc nhằn, những "người nhện" đầu đội trời, chân không đạp đất, treo mình giữa không trung hàng tiếng đồng hồ, không thể muốn là ngả lưng hay chạy vào bóng mát nghỉ ngơi.
Anh Nguyễn Văn Tấn (40 tuổi, Đà Nẵng) cho hay đã làm nghề thợ sơn hơn 10 năm, quá quen với việc đu dây sơn mặt ngoài những toà cao tầng. "Làm miết rồi quen, không sợ nữa, chỉ có những ngày trời nắng quá gắt thì mình nhanh mệt thôi", anh nói.
Theo các "người nhện", mỗi ngày họ kiếm được khoảng 1 triệu đồng. So với nhiều nghề lao động tay chân khác, đây là mức thu nhập khá cao.
Họ thường làm theo nhóm để hỗ trợ cho nhau. "Sơn hết một trục từ trên xuống dưới là chúng tôi nghỉ để thu dây chuyển sang trục khác. Nhiều hôm làm đến trưa đứng bóng mà chưa xong, nắng muốn nổ đầu nhưng cũng ráng vì mỗi lần chuyển dây, thắt dây an toàn, vận chuyển đồ đạc...tốn công, mất thời gian lắm", anh Danh chia sẻ.