Khẩn trương khắc phục hiện trường vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong trên quốc lộ 1

TPO - Sau vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt.

Video: Lực lượng chức năng khắc phục hiện trường vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong trên quốc lộ 1. Thực hiện: Văn Quân - Hữu Huy

Đến trưa 21/7, lực lượng chức năng thuộc Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) đang khẩn trương khắc phục hiện trường vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai.

Theo ghi nhận của PV, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, từ sáng sớm cùng ngày, chiếc xe khách bị cháy đã được di dời khỏi hiện trường nhằm đảm bảo lưu thông trên tuyến quốc lộ 1.

Hiện trường vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong trên quốc lộ 1. Ảnh: Văn Quân

Đến hơn 11h30 trưa cùng ngày, lực lượng thuộc Khu Quản lý đường bộ IV bố trí cọc tiêu quanh khu vực hiện trường, đồng thời tiến hành dọn dẹp, khắc phục các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Một cán bộ thuộc Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, trước mắt đơn vị tập trung khắc phục hiện trường. Đối với việc xử lý hành chính liên quan đến nhà xe, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ theo quy định.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Quân

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 2h30 ngày 21/7, xe khách biển kiểm soát 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km1839 quốc lộ 1, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe bất ngờ lao vào dải lan can bên lề đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

Phát hiện vụ việc, người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa và cứu người mắc kẹt. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát lớn, công tác tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan quá nhanh khiến phần lớn chiếc xe bị thiêu rụi trước khi được khống chế.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.