Danh tính 7 người tử vong, có 3 trẻ em trong vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 ở Đồng Nai

TPO - Cơ quan chức năng TP Đồng Nai đã xác định được thông tin các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh. Vụ tai nạn khiến xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội, làm 7 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ngày 21/7, cơ quan chức năng TP Đồng Nai cho biết đã xác định được thông tin các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh.

Theo đó, danh tính 7 nạn nhân tử vong gồm:

Bà Trần Thị T. (SN 1969, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Cháu N.T.N.Y. (SN 2016, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Anh Lê Công Đ. (SN 1989, ngụ thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa)

Chị Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 2002, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa)

Cháu L.T.V. (SN 2022, ngụ tỉnh Khánh Hòa)

Cháu L.T.K. (SN 2024, ngụ tỉnh Khánh Hòa)

Nạn nhân thứ 7 là nam giới tên D. (chưa rõ thông tin lai lịch)

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đến thăm nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Quân

Các nạn nhân bị thương gồm:

Nguyễn Hoàng H.Â. (sinh năm 2004, thường trú xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng)

Ngô Thị P.A. (sinh năm 2004, thường trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa)

Nguyễn V. T. (sinh năm 1989, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai)

Nguyễn T.C. (sinh năm 2019, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai)

Nguyễn Thị N.B. (sinh năm 1991, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai)

Nguyễn Ngọc T.D. (sinh năm 2024, cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai)

Trần Thị D. (sinh năm 1978, thường trú xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Nguyễn Thị T.L. (sinh năm 2001, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Võ Trần M.T. (sinh năm 2001, thường trú xã Phú Hòa, thành phố Đồng Nai)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trung tâm Y tế Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiếp nhận 6 nạn nhân bị thương để cấp cứu.

Sau khi sơ cứu, hai bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để tiếp tục điều trị; hai bệnh nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai.

Hiện Trung tâm Y tế Trảng Bom đang tiếp tục điều trị cho một nạn nhân. Các trường hợp còn lại bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định đã được cho xuất viện.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai (bên phải) đến Trung tâm y tế Trảng Bom thăm nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Quân.

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho biết, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ trước mắt 20 triệu đồng đối với mỗi trường hợp nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp bị thương trong vụ cháy xe khách trên để lo hậu sự và khắc phục khó khăn trước mắt.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 2h cùng ngày, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi) điều khiển, lưu thông từ Khánh Hòa đi TPHCM. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 37 hành khách cùng một tài xế và một phụ xe.

Khi đến Km1839+300 trên Quốc lộ 1, chiếc xe gặp tai nạn rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả vụ việc khiến 7 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.